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21.02.2017 14:04

Εισαγγελική παρέμβαση στη Ωραιόκαστρο για παραβάσεις του αντιρατσιστικού νόμου

21.02.2017 14:04
Εισαγγελική παρέμβαση στη Ωραιόκαστρο για παραβάσεις του αντιρατσιστικού νόμου - Media
 
Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρου Τσόγκα, προκάλεσαν τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, με αφορμή τη φοίτηση προσφυγόπουλων στην εκεί Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
 
Με έγγραφη παραγγελία του προς την Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, Εμμανουέλα Κετσιατζή, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητά να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για όσους «πρωταγωνιστούν» σε αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις, που συνδέονται με τον αντιρατσιστικό νόμο.
 
Με την ίδια παραγγελία ζητά να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα γεγονότα που έλαβαν ήδη χώρα στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο και αφορούν αδικήματα όπως παράνομη βία και σωματικές βλάβες, απλές και επικίνδυνες.
 
Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να εντοπιστούν οι δράστες των παραπάνω πράξεων, με την αξιοποίηση του σχετικού αποδεικτικού υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονται πλάνα τηλεοπτικών συνεργείων, μαρτυρικές καταθέσεις κ.ά.
 
Της εισαγγελικής παρέμβασης προηγήθηκε ενημέρωση από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ενώ η παραγγελία διαβιβάστηκε στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης.
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