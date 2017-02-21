Συνελήφθη από την αστυνομία ο άνδρας που ξυλοκοπήθηκε στο Ωραιόκαστρο (Video)

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μόλις έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε σπεύσει για να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες μετά τον ξυλοδαρμό του.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μέλη της οργάνωσης «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών» είχαν συγκεντρωθεί νωρίς το μεσημέρι έξω από το 1ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου και είχαν αλυσοδεθεί προκειμένου να αποτρέψουν τη φοίτηση των παιδιών προσφύγων εκεί.

Ταυτόχρονα, αντισυγκέντρωση πραγματοποίησαν μέλη αντιρατσιστικών κινήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ένταση.

(πηγή βίντεο: oraiokastro24.gr)