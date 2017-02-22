Δάσκαλοι από όλα τα σχολεία του Ωραιόκαστρου κατά του ρατσισμού, του μίσους, και του ναζισμού

Μια μεγάλη παρέα θα γίνουν, αύριο, δάσκαλοι από διάφορα δημοτικά σχολεία του Ωραιοκάστρου που έχουν δώσει “ραντεβού” έξω από το 1ο δημοτικό σχολείο της περιοχής, σε μια κίνηση συμπαράστασης τόσο προς τα προσφυγόπουλα που φοιτούν εκεί όσο και προς τους συναδέλφους τους στο συγκεκριμένο σχολείο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του 1ου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Σωτήρης Σκανδάλης, πρόκειται για μία πρωτοβουλία των διευθυντών και των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων της περιοχής. «Αύριο θα έρθουν εδώ και θα γίνουμε μια παρέα για να υποδεχθούμε όλοι μαζί τα προσφυγόπουλα. Είναι μια πρωτοβουλία αρκετά τονωτική για το ηθικό μας, το οποίο δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ημέρες», τόνισε ο κ. Σκανδάλης.

Χθες, συνέχισε, ήταν η πρώτη ημέρα που υπήρξε ηρεμία και τα προσφυγόπουλα έπαιξαν στην αυλή του σχολείου μαζί με τα άλλα παιδιά. «Ήταν μια εικόνα χάρμα ιδέσθαι», τόνισε ο διευθυντής του 1ου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου.

Σήμερα, τα προσφυγόπουλα έφτασαν στο σχολείο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (πέντε εξ αυτών, καθώς τρία έχουν ενταχθεί με τις οικογένειές τους στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης) και εισήλθαν στο σχολείο σε σκηνικό απόλυτης ηρεμίας, όπου τους υποδέχθηκαν οι δάσκαλοί τους.

Στην περιοχή γύρω από το σχολείο υπήρχαν και σήμερα αστυνομικές δυνάμεις, αλλά όχι και η ολιγομελής ομάδα της “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου” που διαδήλωνε τις προηγούμενες ημέρες κατά της φοίτησης των προσφυγόπουλων στο συγκεκριμένο σχολείο.