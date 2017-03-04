Κουάλα Λουμπούρ: Απελαύνουν τον πρεσβευτή της Βόρειας Κορέας μετά τη δολοφονία Κιμ Γιονγκ Ναμ

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H Μαλαισία απέλασε σήμερα τον πρεσβευτή της Βόρειας Κορέας στη χώρα ανακηρύσσοντάς τον “ανεπιθύμητο πρόσωπο” και τον κάλεσε να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε ένα 48ωρο.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, ο ετεροθαλής αδελφός του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δολοφονήθηκε στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ με ισχυρό νευροτοξικό παράγοντα.

Αμερικανοί και νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δολοφονήθηκε από πράκτορες του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας.

Ο Κανγκ Κολ, ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας στη Μαλαισία, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα του “δεν μπορεί” να εμπιστευτεί την διαχείριση των ερευνών από τις μαλαισιανές αρχές και κατηγόρησε την Κουάλα Λουμπούρ ότι “συνωμοτεί με ξένες δυνάμεις” σε μία έμμεση αναφορά στον αιώνιο εχθρό της, την Νότια Κορέα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας Ανιφάχ Χάτζι Αμάν αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ότι η Μαλαισία έχει καλέσει τον πρεσβευτή να ζητήσει συγγνώμη, αλλά εκείνος δεν το έχει πράξει.

“Η Μαλαισία θα αντιδράσει έντονα απέναντι σε όποιες προσβολές διατυπώθηκαν εις βάρος της ή στην όποια προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη της”, ανέφερε ο Ανιφάχ.