Μετά την Κουκουβάγια του Μεταξουργείου έρχεται το Φίδι της Πολυτεχνειούπολης (Photos)

O γνωστός street artist από το Μπαλί «WD» (Wild Drawing) ο οποίος δημιούργησε το διάσημο γκραφίτι «Knowl­edge speaks — Wis­dom lis­tens» με την Κουκουβάγια σε μία εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στο Μεταξουργείο, τώρα βρήκε ακόμη ένα σημείο του δρόμου για να του δώσει «ζωή».

Ο WD δημιούργησε ένα νέο γκραφίτι του το οποίο κοσμεί μια γωνιά της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Ονομάζεται «House of Venom» και απεικονίζει ένα φίδι κουλουριασμένο μέσα σε έναν μυστικιστικό βωμό.

Δείτε το έργο:

Δείτε το σημείο πριν το «πειράξει» ο WD: