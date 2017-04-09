Αυτός είναι ο καταδρομέας – ιερέας που κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πατήρ Ευάγγελος Λιάπης το πρωί κηρύττει το λόγο του Θεού και μετά πετάει το ράσο και φορά στολή αλεξιπτωτιστή για να επιχειρήσει άλμα ελεύθερης πτώσης ως καταδρομές των ειδικών δυνάμεων.
Ο στρατιωτικός ιερέας, ταγματάρχης στο βαθμό, που συμμετέχει ως κομάντο σε ριψοκίνδυνες εναέριες αποστολές, μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Με Αρετή και Τόλμη».
Αποκάλυψε ότι κάνει αγιασμό πριν από το πρώτο άλμα και μίλησε για την τελευταία του σκέψη.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.