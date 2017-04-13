Τραγωδία στο Μεξικό – Ανατινάχθηκε βυτιοφόρο μετά από μετωπική με λεωφορείο -Τουλάχιστον 24 νεκροί

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Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οχτώ τραυματίστηκαν, έπειτα από μετωπική σύγκρουση ενός λεωφορείου και ενός βυτιοφόρου καυσίμων, το οποίο ανατινάχθηκε, στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ανασύρουν πτώματα από το σημείο της σύγκρουσης και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, ανέφερε μια εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Πετακάλκο, στα σύνορα της Πολιτείας Γκερέρο και της γειτονικής Πολιτείας Μιτσοακάν.
«Κάποιοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα», ανέφερε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, με κάποιους από αυτούς σοβαρά.
Η αστυνομία ανέφερε ότι το λεωφορείο ταξίδευε στα παράλια του Ειρηνικού, όταν συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο, που είχε φύγει από την περιοχή Λαζάρο Καντρένας με πορεία προς το εσωτερικό της χώρας.
Δεν κατέστη άμεσα σαφές τι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα.
Πηγή: ΑΠΕ
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