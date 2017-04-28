Στο Μονομελές Πρωτοδικείο η αγωγή της Αναγνωστοπούλου κατά του «Πρώτου Θέματος»

Την Πέμπτη 4 Μαΐου θα συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή που άσκησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου κατά του «Πρώτου Θέματος».

Η αγωγή, σύμφωνα με τη βουλευτή, αφορά σε συκοφαντικό δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2016.

Σε δήλωσή της, η Σία Αναγνωστοπούλου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η κατάθεση αγωγών κατά εφημερίδων δεν υπήρξε ποτέ έως σήμερα επιλογή μου. Η πολιτική κριτική είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Όχι όμως και η συστηματική συκοφαντία και η παραποίηση της αλήθειας».

Αναλυτικά, η δήλωση της βουλευτή:

«Την ερχόμενη Πέμπτη 4 Μαΐου, συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή που άσκησα κατά της εταιρίας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΑΕ», που εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», για προσβολή προσωπικότητας. Η αγωγή αφορά σε συκοφαντικό δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2016. Το ως άνω δημοσίευμα αναπαράχθηκε στο διαδικτυακό τόπο της συγκεκριμένης εφημερίδας και στη συνέχεια σε δεκάδες ιστοσελίδες.

Ας σημειωθεί ότι η εφημερίδα κλήθηκε με εξώδικη δήλωσή μου να ανακαλέσει το δημοσίευμα, πλην όμως επέλεξε αντί της αποκατάστασης της αλήθειας να δημοσιεύσει τμήμα μόνο του εξωδίκου και μάλιστα στη στήλη των επιστολών.

Η κατάθεση αγωγών κατά εφημερίδων δεν υπήρξε ποτέ έως σήμερα επιλογή μου. Η πολιτική κριτική είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Όχι όμως και η συστηματική συκοφαντία και η παραποίηση της αλήθειας.

Η συγκεκριμένη αγωγή αποτελεί το έσχατο μέσο προκειμένου να προστατευθεί η προσωπικότητα και η αξιοπρέπειά μου από τις συνεχείς υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις, που εκπορεύονται ιδίως από το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έχει επιλέξει να στοχοποιεί οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται με το επιστημονικό έργο και τη στάση ζωής στην εθνικιστική, σοβινιστική και σεξιστική του τοποθέτηση».