ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:30
15.05.2017 09:06

Ματωμένη εξέγερση στην Παπούα Νέα Γουινέα: 17 κρατούμενοι νεκροί

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών στην Παπούα Νέα Γουινέα πυροβόλησαν και σκότωσαν 17 κρατουμένους που ξεσηκώθηκαν σε μαζική εξέγερση, σύμφωνα με σημερινές αναφορές των τοπικών ΜΜΕ, ενώ αναζωπυρώνεται η δημόσια ανησυχία αναφορικά με τους υπεράριθμους κρατουμένους.

Στην περιοχή, η Αυστραλία διατηρεί κέντρα κράτησης μεταναστών και προσφύγων που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα.

Από τη φυλακή Μπουίμο, που βρίσκεται στην βόρεια ακτή έχουν δραπετεύσει 50 κρατούμενοι σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στη σελίδα της στο Facebook, προειδοποιώντας τους κατοίκους για αύξησης της εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

