Θεσσαλονίκη: Στο Πρωτοδικείο η επίσχεση εργασίας στον ΟΑΣΘ

Συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη ως καταχρηστική η επ’ αόριστον επίσχεση εργασίας των εργαζόμενων του Οργανισμού για μη καταβολή δεδουλευμένων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί αργά το μεσημέρι.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η διοίκηση του ΟΑΣΘ, δια των νομικών της εκπροσώπων, επισήμανε ότι η αδυναμία καταβολής των δεδουλευμένων (ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ), δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Οργανισμού, αλλά στην ακολουθούμενη πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου κατά την τελευταία 2ετία, ενώ προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το Δημόσιο χρωστάει περί τα 100 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.

Εξεταζόμενος ως μάρτυρας, ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΘ Ανδρέας Ζερβούλιας, αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού. Όπως κατέθεσε, κατά την προηγούμενη χρήση είχε έσοδα 52 εκατ. ευρώ και δαπάνες ύψους 143 εκατ. ευρώ, ενώ η οφειλή προς τους μετόχους από μερίσματα αντιστοιχεί στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ το τελευταίο 6μηνο. «Εάν είχε τηρηθεί η συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα» ανέφερε. Επισημάνθηκε δε ότι οι οικονομικές απώλειες του Οργανισμού από την επίσχεση εργασίας υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 200.000 ευρώ ημερησίως (διαφυγόντα έσοδα).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συνδικάτου εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Δημήτρης Τσερμενίδης, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ανέφερε ότι τα μερίσματα καταβάλλονται κανονικά στους μετόχους. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «έχουμε στοιχεία ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκε μέρισμα σε μετόχους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από το σύνολο των 2.300 εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, περίπου 200 άτομα είναι και μέτοχοι. «Δεν μπορεί ο Οργανισμός να πληρώνει τους μετόχους κι όχι τους εργαζόμενους» είπε.

Εξάλλου, ο δικηγόρος που παρέστη ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, υπογράμμισε ότι ακόμη και να κηρυχθεί καταχρηστική η επίσχεση εργασίας, δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα, με δεδομένο ότι ο Οργανισμός έχει προσφύγει μόνο κατά 50 εργαζομένων, από τους οποίους οι 35 είναι οδηγοί. Ανέφερε δε ότι δεν υπάρχει καμία καταχρηστικότητα από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δέχθηκαν από το 2015 μειώσεις στους μισθούς τους.

