Σλούκας: Δύσκολη απόφαση για Παναθηναϊκό – Στεναχωρημένος για το ΣΕΦ

Ο Κώστας Σλούκας παραδέχτηκε πως αν του κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός θα το σκεφτεί ιδιαίτερα, ενώ τόνισε πως πληγώθηκε με τη συμπεριφορά του κόσμου στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά όσα είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα»:

Για το συναίσθημά του όταν κέρδισε την Ευρωλίγκα με την Φενέρ: «Έχω εισπράξει μεγάλο σεβασμό από την ομάδα μου και τους οπαδούς της. Μου το έδειξαν την Τετάρτη, με τις ελληνικές σημαίες σε όλο το γήπεδο και το ζεστό χειροκρότημά τους. Με στηρίζουν και με έχουν αγκαλιάσει. Τα μηνύματα που λάμβανα όταν ήμουν τραυματίας μού έδωσαν δύναμη και δεν το ξεχνώ. Με την ευκαιρία θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί κάποιοι με επέκριναν επειδή δεν πανηγύρισα με τη σημαία μας. Δεν το έκανα γιατί στη ζωή μου έχω μάθει να μην προκαλώ. Δεν ήθελα να βρεθεί ένας οπαδός που να νιώσει πρόκληση και δεν ήθελα να υπάρξει περίπτωση να ασχοληθεί κάποιος με κάτι άλλο πέρα από την επιτυχία της Φενέρ. Και ειλικρινά θεωρώ πως είναι καλύτερο που την Τετάρτη για χάρη μου γέμισε το γήπεδο με ελληνικές σημαίες τις οποίες κρατούσαν Τούρκοι οπαδοί παρά να ήμουν εγώ στο βάθρο με τη σημαία μας, με τον κίνδυνο κάποιος από την κερκίδα, έστω και ένας, να αντιδράσει».

Γι΄ αυτό που είχε η Φενέρ και έφτασε στον τίτλο: «Σίγουρα το κοινό βοήθησε. Αλλά δεν είναι τόσο καθοριστικός παράγοντας. Το σημαντικό είναι ότι νικήσαμε 100% δίκαια και όλοι πρέπει να θυμούνται ότι στο Βερολίνο φθάσαμε σε απόσταση ενός ριμπάουντ από τον τίτλο. Μας πόνεσε πολύ ο περσινός τελικός. Τον πόνο αυτό τον είχαμε όλη τη σεζόν συνοδηγό και στο τέλος θέλαμε να τον πετάξουμε από το αμάξι μας. Είχαμε ομοιογένεια και δίψα για να πετύχουμε αυτό που δεν καταφέραμε πέρυσι».

Για τα όσα γράφτηκαν περί… ψυχρής χειραψίας με τους Αγγελόπουλους μετά τον τελικό: «Η αντίδρασή τους στα αποδυτήρια δεν ήταν τόσο δραματική όσο περιγράφτηκε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις είχε τελειώσει ένας τελικός που δεν είχε το αποτέλεσμα που προσδοκούσαν και αυτό είναι στενάχωρο για όποιον φθάνει τόσο κοντά. Οι Αγγελόπουλοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να φθάσει ο Ολυμπιακός ψηλά και ως μέλος αυτής της ομάδας έχω προσθέσει στο βιογραφικό μου δύο από τους τρεις τίτλους της Ευρωλίγκας. Ξέρουμε και οι δύο πλευρές πώς είχε η κατάσταση και εγώ εκείνο που κρατάω είναι το πώς έφυγα από το γραφείο τους μετά το τελευταίο ραντεβού μας. Τους σέβομαι και θα τους ευχαριστώ για πάντα που μου έδωσαν την ευκαιρία να παίξω σε υψηλό επίπεδο για έξι χρόνια στον Ολυμπιακό».

Για το πόσο δύσκολο θα ήταν για τον ίδιο αν έρθει μία πρόταση από τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει παίξει στον Ολυμπιακό: «Τονίζω ότι πρώτα θα μιλήσω με τη Φενέρ και συγκεκριμένα με τον κόουτς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Μιλώντας υποθετικά και καθώς είμαι επαγγελματίας, είναι λογικό να εξετάσω άλλες προτάσεις αν πρέπει να το πράξω. Οι επιλογές σου ορίζουν τι θα διαλέξεις. Από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια πως θα σκεφτώ ιδιαιτέρως την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολη απόφαση, θέλω όμως να εκμυστηρευτώ και το εξής: η ψυχρή έως αρνητική αντίδραση που είχε ο κόσμος στο ΣΕΦ όταν πήγα με τη Φενέρ με στενοχώρησε πολύ. Με πλήγωσε! Εξι χρόνια, αναγνωρίζω ότι με υποστήριξαν και ότι ο Ολυμπιακός μού έδωσε πολλά, αλλά έδωσα κι εγώ. Ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ δεν κορόιδεψα. Με πλήγωσε που με αντιμετώπισαν τόσο ψυχρά»

Για τον Ομπράντοβιτς: «Είναι ο καλύτερος όλων! Εχω την τύχη να δουλέψω με μεγάλους προπονητές. Όλοι αξιόλογοι, αλλά ο Ομπράντοβιτς είναι ο καλύτερος από όλους. Αντιλαμβάνεται καλύτερα από κάθε άλλον πότε θα φωνάξει για να προκαλέσει τον παίκτη, πότε θα τον επιβραβεύσει, πώς θα τον κάνει να νιώσει ευτυχισμένος. Για παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι είναι ξεχωριστός θα πω ότι πήραμε την Κυριακή την Ευρωλίγκα και την Τετάρτη στο ματς με την Τόφας ήταν πιο σκυλιασμένος από ποτέ. Είχε μεγαλύτερη δίψα από όλους για να νικήσει και μας τη μετέφερε. Αλλά θα πω και κάτι αγωνιστικό. Όταν ρε φίλε σε κάθε τάιμ άουτ σχεδιάζει από το μυαλό του τις επόμενες δύο-τρεις επιθέσεις για να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο και οι επιθέσεις εφόσον τις εφαρμόσουμε σωστά έχουν 100% ποσοστό επιτυχίας για ελεύθερο σουτ και τεράστιο ποσοστό ευστοχίας, τι να λέμε;».

Για το γεγονός πως με το 5/5 στους ημιτελικούς προσπέρασε και τον Κούκοτς: «Είμαι τυχερός και ευλογημένος που ήμουν μέλος σημαντικών ομάδων, με σπουδαίους προπονητές και μεγάλους παίκτες. Εφθασα τα τρία ευρωπαϊκά. Όσα και ο Σπανούλης. Συγκρίνεται ο Σπανούλης με εμένα; Η αξία και το ταλέντο του πολλαπλασιάζουν την τιμή που νιώθω, επειδή έφθασα αριθμητικά τους τίτλους του. Ούτε με τον Κούκοτς μπορώ να συγκριθώ ούτε με τον Σπανούλη. Σκέψου ότι όλο το βράδυ στο γλέντι της ομάδας μονολογούσα “τι λέτε ρε; Φθάσαμε τα τρία ευρωπαϊκά”. Ακόμη δυσκολεύομαι να το πιστέψω».

Πηγή: Τα Νέα