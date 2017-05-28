search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2017 18:00

Πλοίο με 1444 μετανάστες, τραυματίες, δίχως τρόφιμα και νερό, δεν άφησαν να δέσει σε λιμάνι της Σικελίας λόγω της G7

Πλοίο της ΜΚΟ Γιατροί χωρίς σύνορα που μετέφερε 1444 πρόσφυγες και μετανάστες δεν μπόρεσε να αράξει τις τελευταίες ημέρες σε λιμάνι της Σικελίας λόγω της απαγόρευσης που ίσχυε εξαιτίας της Συνόδου της G7.

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, μέρος των διασωθέντων έφερε εγκαύματα απο καύσιμα και στο πλοίο είχαν εξαντληθεί τα τρόφιμα.

Τελικά το πλοίο μπόρεσε να μπει σήμερα στο λιμάνι της Νάπολης όπου και προσφέρθηκε η πρώτη αναγκαία φροντίδα στους διασωθέντες.

Υπεύθυνοι της ΜΚΟ δήλωσαν ότι η εκκλησή τους να ανοίξει ένα από τα λιμάνια της Σικελίας δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο πρώην νομάρχης και νυν αστυνομικός διευθυντής Φράνκο Γκαμπριέλι, όμως, που προΐστατο του μηχανισμού ασφαλείας της G7 απάντησε ότι όλη η οργάνωση ήταν τέλεια και ότι πρόκειται για προφάσεις και για “καβγάδες επιπέδου γειτονιάς”.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3