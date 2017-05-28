Πλοίο με 1444 μετανάστες, τραυματίες, δίχως τρόφιμα και νερό, δεν άφησαν να δέσει σε λιμάνι της Σικελίας λόγω της G7

Πλοίο της ΜΚΟ Γιατροί χωρίς σύνορα που μετέφερε 1444 πρόσφυγες και μετανάστες δεν μπόρεσε να αράξει τις τελευταίες ημέρες σε λιμάνι της Σικελίας λόγω της απαγόρευσης που ίσχυε εξαιτίας της Συνόδου της G7.

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, μέρος των διασωθέντων έφερε εγκαύματα απο καύσιμα και στο πλοίο είχαν εξαντληθεί τα τρόφιμα.

Τελικά το πλοίο μπόρεσε να μπει σήμερα στο λιμάνι της Νάπολης όπου και προσφέρθηκε η πρώτη αναγκαία φροντίδα στους διασωθέντες.

Υπεύθυνοι της ΜΚΟ δήλωσαν ότι η εκκλησή τους να ανοίξει ένα από τα λιμάνια της Σικελίας δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο πρώην νομάρχης και νυν αστυνομικός διευθυντής Φράνκο Γκαμπριέλι, όμως, που προΐστατο του μηχανισμού ασφαλείας της G7 απάντησε ότι όλη η οργάνωση ήταν τέλεια και ότι πρόκειται για προφάσεις και για “καβγάδες επιπέδου γειτονιάς”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ