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03.06.2017 12:45

Έτσι έκλεβε πετρέλαιο στον Άλιμο – Συνελήφθη ιδιοκτήτης βυτιοφόρου

03.06.2017 12:45
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Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στη μαρίνα Αλίμου 42χρονος ιδιοκτήτης βυτιοφόρων οχημάτων για κλοπή πετρελαίου και απάτη κατ΄ εξακολούθηση.

Σε ελέγχους μετά από πληροφορίες, σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς καυσίμων στη μαρίνα Αλίμου, διαπιστώθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με οδηγό τον 42χρονο κατά τη διάρκεια πετρέλευσης σε Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο, η ύπαρξη διακλάδωσης με σωλήνωση στην έξοδο του καυσίμου μετά τον μετρητή, η οποία επέστρεφε ποσότητα καυσίμου ξανά πριν τον μετρητή.

Στη διακλάδωση βρέθηκε τοποθετημένη αεροβάνα προκειμένου να ενεργοποιεί την επιστροφή του μετρημένου καυσίμου ξανά πριν τον μετρητή. Επίσης, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε από τους υπαλλήλους της Κινητής Μονάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) ότι στο βυτίο υπήρχαν 133 λίτρα πετρελαίου κίνησης επιπλέον της ποσότητας που θα έπρεπε να έχει, σύμφωνα με τα παραστατικά που συνόδευαν το όχημα.

Στη συνέχεια, ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα της ίδιας εταιρείας που ήταν σταθμευμένο στην προβλήτα 2 της μαρίνας Αλίμου, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη διακλάδωσης με σωλήνωση στην έξοδο του καυσίμου μετά τον μετρητή, η οποία επιστρέφει ποσότητα καυσίμου ξανά πριν τον μετρητή. Στη διακλάδωση βρέθηκε τοποθετημένη αεροβάνα, η οποία ενεργοποιούνταν με τηλεχειριστήριο, προκειμένου να επιστρέφεται μετρημένο καύσιμο ξανά πριν τον μετρητή.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή της Κινητής Μονάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Β΄ Τελωνείου Εξαγωγών – Εισαγωγών Πειραιά/ Τμήμα εκ των υστέρων ελέγχων & Δίωξης Λαθρεμπορίου καθώς και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γ.Γ.Βιομηχανίας/ Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Τα βυτιοφόρα οχήματα κατασχέθηκαν.

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