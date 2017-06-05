Να γιατί δεν πρέπει να τυλίγετε ποτέ το τυρί σε πλαστική μεμβράνη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το τυρί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεσογειακή διατροφή. Είτε επάνω σε κράκερ, είτε στα μακαρόνια ή τη σαλάτα, αν είστε από αυτούς που το καταναλώνουν φανατικά, τότε σίγουρα όταν στέκεστε μπροστά από τη βιτρίνα των τυριών ενός σουπερμάρκετ, αγοράζετε με το κιλό κάποιο από τα είδη του.

Ωστόσο, πρόκειται για μια τροφή αρκετά ευαίσθητη, που χρειάζεται ειδική μεταχείριση, για το λόγο αυτό, πρέπει να συντηρείται πάντοτε σε κατάλληλη θερμοκρασία και περιβάλλον, ώστε να αντέξει στο χρόνο, να έχει υπέροχη γεύση και να την απολαμβάνετε με ασφάλεια.

Ενα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνετε είναι η επιλογή του περιτυλίγματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Good Housekeeping Institute, η πλαστική μεμβράνη είναι μια λύση για να μην ξεραθεί το τυρί που έχετε αγοράσει, παρόλα αυτά, έχει την τάση να «αιχμαλωτίζει» υγρασία (από τον ιδρώτα που αφήνει το προϊόν) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη δημιουργία μούχλας στην επιφάνεια του.

Αν όμως αυτή η μεμβράνη είναι ακατάλληλη, τότε ποιος είναι ο σωστός τρόπος συντήρησης του στο ψυγείο;

Καταλληλότερο είναι το ειδικό κερωμένο χαρτί, που δεν κρατάει τόση υγρασία και προστατεύει το τυρί από το να ξεραθεί, ενώ ως προς τη θερμοκρασία του, οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι τα σκληρά τυριά πρέπει να αποθηκεύονται στους 8C με 15C, ενώ τα μαλακά τυριά στους 5C με 8C.

Πηγή: bovary.gr