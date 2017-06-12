Είναι όντως κακή για την υγεία η ζάχαρη;

Η νέα διατροφική τάση έχει το σύνθημα «λέμε όχι στη ζάχαρη». Οι οπαδοί της πιστεύουν στις θετικές επιπτώσεις της αποχής απ’ αυτήν. Είναι όμως η ζάχαρη όντως ο χειρότερος εχθρός της υγείας μας;

Η ζάχαρη κρύβεται εκεί όπου κανείς δεν μπορεί να φανταστεί, προειδοποιούν συγγραφείς και bloggers μέσω του hashtag «sugarfree». Τι σημαίνει για τη διατροφή η απουσία του γλυκού «εχθρού» μας;

Οι υποστηρικτές της νέας διατροφικής τάσης που ουσιαστικά στηρίζεται στη διατροφή χωρίς ζάχαρη συνδέουν την αποφυγή της ζάχαρης όχι μόνο με τα υγιή δόντια αλλά και με το λαμπερό δέρμα, την επιβράδυνση της γήρανσης, την απώλεια βάρους, την καλύτερη αίσθηση της γεύσης όπως και με την ικανότητα συγκέντρωσης.

Μύθοι και αλήθειες για τη διατροφή χωρίς ζάχαρη

Πέρσι η γνωστή παρουσιάστρια της γερμανικής τηλεόρασης Αναστασία Ζαμπουνίδου αποκάλυπτε σε μία εκπομπή ότι ακολουθεί εδώ και δέκα χρόνια μια διατροφή χωρίς ζάχαρη. «Ήταν μια νέα ζωή για μένα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παλαιότερα ήταν εξαρτημένη από τη ζάχαρη. Το θέμα και κυρίως το πρόσωπο της 49χρονης σήμερα που ωστόσο μοιάζει πολύ νεότερη, βρέθηκαν αμέσως στα πρωτοσέλιδα γυναικείων περιοδικών. Η αποχή από τη ζάχαρη ως ελιξήριο νεότητας;

«Η ζάχαρη δεν είναι και πολύ υγιεινή. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει αρνητικές συνέπειες στο μεταβολισμό. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για το αν επηρεάζει την εξωτερική ομορφιά», επισημαίνει ο ενδοκρινολόγος Άντρεας Πφάιφερ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διατροφικής Έρευνας στο Πότσνταμ και της πανεπιστημιακής κλινικής Charité του Βερολίνου. Και συμπληρώνει ότι «οι αρνητικές συνέπειες αφορούν κυρίως υπέρβαρους. Επιπτώσεις σε υγιείς ανθρώπους που έχουν φυσιολογικό βάρος δύσκολα μπορούν να αποδειχθούν». Όσον αφορά τη δόση και την επίδραση της ζάχαρης, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα και μάλιστα μόνο από πειράματα σε ποντίκια. «Η αποφυγή της ζάχαρης συμβάλλει στη μείωση του βάρους, μόνο αν το άτομο έχει τάσεις παχυσαρκίας», διαπίστωσε ο ενδοκρινολόγος.

Πρέπει να πούμε «όχι στη ζάχαρη»;

Πάντως, όπως επισημαίνει η Γκαμπριέλε Κάουφμαν από το Ομοσπονδιακό Κέντρο Διατροφής, γενικότερα «δεν πρέπει να υπάρχει προϊόν χωρίς καθόλου ζάχαρη». Αναφερόμενη στους υγιείς ανθρώπους που αποφεύγουν τη γλουτένη, τονίζει ότι «δεν υπάρχει κανένα λάθος τρόφιμο, υπάρχει μόνο η λάθος σχέση με το φαγητό». Η σχέση αυτή μεταφράζεται σε κατανάλωση μεγάλης ποσότητας και μια μονόπλευρη διατροφή. Η Γκ. Κάουφμαν προειδοποιεί μάλιστα ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε τη διατροφή μας αν δεν απευθυνθούμε πρώτα σε ειδικό, διότι ο μεταβολισμός χάνει το ρυθμό του.

Πηγή: DW