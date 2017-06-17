Επικίνδυνες οι τηγανητές πατάτες

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Ο τραγανός πειρασμός όλων μας, οι τηγανητές πατάτες, είναι από καιρό γνωστό ότι δεν είναι από τα πιο υγιεινά εδέσματα. Τώρα οι επιστήμονες τις συνδέουν και με κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο «American Journal of Clinical Nutrition» δείχνει ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στη συχνή κατανάλωση τηγανητής πατάτας και στον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έτρωγαν πάνω από δύο φορές την εβδομάδα τηγανητές πατάτες διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο να χάσουν πρόωρα τη ζωή τους.

Για τους σκοπούς της έρευνας, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις διατροφικές συνήθειες 4.440 ατόμων ηλικίας 45 έως 79 ετών για ένα διάστημα 8 χρόνων. Οι ποσότητες πατάτας που κατανάλωναν (τηγανητής ή μη) υπολογίστηκαν βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ένα ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε.

Στο ερωτηματολόγιο οι ερωτώμενοι έπρεπε να απαντήσουν αν τρώνε τηγανισμένες ή μη τηγανισμένες πατάτες λιγότερο από μία φορά τον μήνα, δύο έως τρεις φορές τον μήνα, μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα ή πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα.

Από τα 4.440 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, 236 πέθαναν κατά το διάστημα της οκταετίας παρακολούθησης.

Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν κάποια συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση μη τηγανισμένης πατάτας και στον πρόωρο θάνατο, αλλά διαπίστωσαν μια σύνδεση μεταξύ της συχνής κατανάλωσης τηγανητής πατάτας και του αυξημένου κινδύνου πρόωρης απώλειας της ζωής.

Η πατάτα γενικά θεωρείται ένα πολύ υγιεινό τρόφιμο, αφού μας τροφοδοτεί με πολύ απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως υδατάνθρακες, βιταμίνες, φυτικές ίνες, αμινοξέα κ.ά. Όταν όμως τηγανίζεται, επιβαρύνεται με σημαντικές ποσότητες επιβλαβών λιπαρών, όπως τα τρανς λιπαρά, που έχουν ενοχοποιηθεί για καρδιαγγειακά προβλήματα και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρκίνου.

Πηγή: vita.gr