search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2017 15:02

Παρέμβαση Ράντεφ σε Παυλόπουλο για Βούλγαρο κρατούμενο σε ελληνικές φυλακές

Το ζήτημα της παραμονής στις ελληνικές φυλακές Βούλγαρου πολίτη, που καταδικάστηκε άδικα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία Πολωνού υπήκοου, έθεσε στο Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Βούλγαρος ομόλογός του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Αυτό αποκαλύπτει η βουλγαρική εφημερίδα «24 Chasa» στην ηλεκτρονική της έκδοση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα δύο αδέρφια από τη Βουλγαρία καταδικάστηκαν ισόβια το 2010 από ελληνικά δικαστήρια για τη “δολοφονία” Πολωνού υπήκοου. Όμως τον Δεκέμβριο του 2016, ο πραγματικός θάνατος του Πολωνού από φυσικά αίτια στην Τρίπολη αποκάλυψε τη δικαστική πλάνη, καθώς αποδείχθηκε ότι ο υποτιθέμενος νεκρός ζούσε και εργαζόταν σε βενζινάδικο όλο αυτό το διάστημα.

Η αποκάλυψη της αλήθειας οδήγησε εκτός φυλακής το ένα από τα δύο αδέρφια αλλά όχι και για τον δεύτερο που εξακολουθεί να κρατείται άδικα στις ελληνικές φυλακές.

Το θέμα σύμφωνα με την εφημερίδα έκανε γνωστό στον Βούλγαρο πρόεδρο συμπατριώτης του κατά την διάρκεια της συνάντησης του Ράντεφ στην Αθήνα με μέλη της βουλγαρικής κοινότητας.

Ο Βούλγαρος πρόεδρος το έθεσε στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Προκόπη Παυλόπουλο να υπόσχεται άμεση αντίδραση από τις ελληνικές αρχές καταλήγει η 24Chasa.

 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

