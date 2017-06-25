Τραγωδία στο Πακιστάν: Περισσότεροι από 146 νεκροί από ανατροπή βυτιοφόρου (Σκληρές Εικόνες)

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Τουλάχιστον 146 είναι οι νεκροί από την ανατροπή και έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα στο Πακιστάν, ενώ πολλά από τα θύματα πήγαν στο σημείο του δυστυχήματος, προκειμένου να κλέψουν καύσιμα από τη διαρροή του βυτίου.

Ωστόσο, έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε έκρηξη που προκλήθηκε όταν κάποιος άναψε τσιγάρο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το βυτιοφόρο δίπλωσε κι ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της πόλης Μπαχαβαλπούρ, στο κεντρικό Πακιστάν.

«Άνθρωποι της περιοχής και περαστικοί είχαν αρχίσει να μαζεύουν το χυμένο πετρέλαιο, όταν το βυτιοφόρο εξερράγη, καίγοντας όλους όσοι βρίσκονταν στο σημείο και γύρω απ’ αυτό», δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Μαλίκ Μουχάμαντ Άχμεντ Χαν.

Εγκαυματίες, μερικοί από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία στο Μπαχαβαλπούρ και σε γειτονικές πόλεις.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, κάποιος προσπάθησε να ανάψει ένα τσιγάρο και τα χυμένα καύσιμα έπιασαν φωτιά, με αποτέλεσμα να εκραγεί το βυτιοφόρο», δήλωσε ο Τζαμ Σατζάντ Χουσάιν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη επί δύο ώρες για να κατασβέσουν τη φωτιά.

Από το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοινώθηκε πως δόθηκαν οδηγίες στην επαρχιακή κυβέρνηση του Πουντζάμπ να παράσχει πλήρη ιατρική βοήθεια.

«Ο πρωθυπουργός Μουχάμαντ Ναουάζ Σαρίφ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις βαριές απώλειες ζωών στο δυστύχημα με την πυρκαγιά στο βυτιοφόρο στο Άσμαντ Πουρ Σάρκια της Μπαχαβαλπούρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ