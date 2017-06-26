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26.06.2017 09:34

Το Πακιστάν «μετρά» τις πληγές του: Στους 153 οι νεκροί από την έκρηξη του βυτιοφόρου

26.06.2017 09:34
Το Πακιστάν «μετρά» τις πληγές του: Στους 153 οι νεκροί από την έκρηξη του βυτιοφόρου - Media

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Στους 153 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη βυτιοφόρου, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο, σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της πόλης Μπαχαβαλπούρ, στην ανατολική Παντζάμπ. Τουλάχιστον 20 παιδιά συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες όταν έσκασε το ελαστικό του βυτιοφόρου που εκινείτο με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια απότομη στροφή με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να εκραγεί.

Τραγική είναι σήμερα η εικόνα στα νοσοκομεία του Πακιστάν, όπου έχουν μεταφερθεί οι τουλάχιστον 118 τραυματίες.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη, αλλά σύμφωνα με εκπρόσωπο των σωστικών συνεργείων κάποιος προσπάθησε να ανάψει τσιγάρο. Ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου δεκάδες πολίτες έσπευσαν επί τόπου για να μαζέψουν τα καύσιμα που χύνονταν από το βυτιοφόρο.

Τα νοσοκομεία πραγματοποιούν εξετάσεις DNA για την αναγνώριση των πολλών θυμάτων που έχουν απανθρακωθεί.

Εγκαυματίες, μερικοί από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία στο Μπαχαβαλπούρ και σε μεγαλύτερες γειτονικές πόλεις, όπως το Καράτσι και η Λαχώρη.

Ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαρίφ επέστρεψε εσπευσμένα από το Λονδίνο, όπου βρισκόταν για να παραστεί στην τελετή αποφοίτησης του εγγονού του, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ανακοίνωσε στο Twitter η κόρη του Μέριαμ.

Χθες Κυριακή, ο Σαρίφ επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Βικτόρια της Μπαχαβαλπούρ, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά πολύνεκρα δυστυχήματα που αμαυρώνουν την έναρξη της Έιντ αλ-φιτρ, της μουσουλμανικής αυτής γιορτής που σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας του μήνα του Ραμαζανιού, μιας από τις σημαντικότερες γιορτές του ισλαμικού ημερολογίου.

Τουλάχιστον 65 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε δύο πόλεις και για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη ένοπλοι ισλαμιστές, περιλαμβανομένων των ταλιμπάν του Πακιστάν και της οργάνωσης Λασκάρ-ε-Τζανγκβί.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος επέζησε, συνελήφθη και κρατείται για να βοηθήσει στην έρευνα, αλλά σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των τοπικών αρχών της Μπαχαβαλπούρ Μαλίκ Μοχάμεντ Άχμεντ Καν, δεν προκύπτει ότι το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

O ίδιος είπε ότι διενεργείται παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί η αστυνομία δεν απομάκρυνε το πολυάριθμο πλήθος που συγκεντρώθηκε γύρω από το βυτιοφόρο για να μαζέψει τα καύσιμα.

“H αστυνομία προσπάθησε αλλά ερευνούμε τι πήγε λάθος”, είπε ο Καν.

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ 

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