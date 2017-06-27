ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 14:04
27.06.2017 07:22

Ο… βελονισμός κέρδισε τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου- Εργάζεται ως θεραπευτής-βελονιστής στο Ηράκλειο

Αν και έχει σπουδάσει Οικονομικά και Κοινωνιολογία, φαίνεται ότι το βελονισμός τον κέρδισε. Ο λόγος για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον γιο του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου.

Ο Αντρίκος αποφάσισε να εγκατασταθεί στη Χερσόνησο του Ηρακλείου απ’ όπου κατάγεται η αρραβωνιαστικιά του και να κάνει επάγγελμα αυτό που αγαπάει περισσότερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο 37χρονος Ανδρέας αποφάσισε να διευρύνει τις γνώσεις που είχε στον βελονισμό και τις εναλλακτικές θεραπείες και πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας βελονιστής, ενώ κάνει και κατ’ οίκον επισκέψεις  και ασκεί το επάγγελμα του θεραπευτή-βελονιστή ακολουθώντας πρωτοποριακές μεθόδους.

Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου και η αρραβωνιαστικιά του Πωλίνα Πατραμάνη φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μια ήρεμη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θέλει να έχει καμία εμπλοκή με την πολιτική, που αποτέλεσε την κύρια ενασχόληση της οικογένειάς του.

