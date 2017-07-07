Πακιστάν: Αποζημίωση «μαμούθ» για την έκρηξη στο βυτιοφόρο – Είχε πάνω από 200 νεκρούς

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Η ρυθμιστική υπηρεσία πετρελαίου και αερίου του Πακιστάν ζήτησε σήμερα από μια θυγατρική της Royal Dutch Shell να καταβάλει περίπου 257 εκατομμύρια ρουπίες (2,13 εκ. ευρώ) ως αποζημίωση μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε βυτιοφόρο τον προηγούμενο μήνα από την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πετρελαίου και Αερίου (ΟGRA) θεωρεί την Shell Pakistan Ltd (SPL) υπεύθυνη για την έκρηξη που σημειώθηκε στην επαρχία Παντζάμπ στις 25 Ιουνίου μετά την ανατροπή ενός βυτιοφόρου που μετέφερε πετρέλαιο της εταιρείας.

Το φορτηγό έπιασε φωτιά τη στιγμή που δεκάδες πολίτες, εφοδιασμένοι με κουβάδες και μπουκάλια, είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν το καύσιμο που χυνόταν.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εξαιτίας «της μη επαγγελματικής οδήγησης / επειδή το όχημα δεν τηρούσε τις προδιαγραφές», αναφέρει η OGRA σε ανακοίνωσή της, η οποία έχει περιέλθει στην κατοχή του Reuters.

«Η έκθεση δείχνει ότι αγνόησαν εντελώς τις προδιαγραφές ασφαλείας για τα οχήματα που έλαβαν από τους εργολάβους», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ίμραν Γαζβάνι αναφερόμενος στην Shell Pakistan.

Προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει την έκθεση.

Νωρίτερα η Shell Pakistan είχε εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η οδική ασφάλεια είναι πρωτίστης σημασίας για τη Shell. Τα οχήματά μας υποβάλλονται τακτικά σε ελέγχους και συντηρούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι σε καλή κατάσταση».

Τουλάχιστον 217 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη και 61 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Αμίρ Μέχμουντ, εκπρόσωπο του νοσοκομείου Βικτόρια της πόλης Μπαχαουαλπούρ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ