ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 15:25
13.07.2017 19:47

Φωτιά στα όρια του εθνικού πάρκου Δαδιάς στο δήμο Σουφλίου

13.07.2017 19:47
Αγώνα και με το χρόνο, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της έντασης των ανέμων, ταυτόχρονα με τη μάχη που δίνουν από τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης με την πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται σε αγροτοδασική περιοχή στη Λευκίμη του Δήμου Σουφλίου, δίνουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, Έβρου και Ροδόπης μαζί με στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πύραρχος Λεωνίδας Καραγκούνης, προϊστάμενος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Α.Μ.Θ., αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή 11 υδροφόρα οχήματα και 11 βοηθητικά, δύο προωθητές έργων (μπουλντόζες), ένα γκρέιντερ και ένας φορτωτής.
 
Επίσης πεζοπόρα τμήματα 57 ατόμων και 31 πυροσβέστες στα οχήματα, σύνολο 88 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς μέχρι και τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν τέσσερα αεροσκάφη, δύο τύπου Καναντέρ και δύο Πετζετέλ, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου όσο και από το στρατό.
 
«Αιτία της πυρκαγιάς είναι η πτώση κεραυνού. Σημειώθηκε βροχόπτωση στη Λευκίμη όμως εκεί που έπεσαν οι κεραυνοί δεν είχε βρέξει», αναφέρει ο κ. Καραγκούνης υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλεται ένας αγώνας με το χρόνο καθώς όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή υπήρχε άπνοια ήδη όμως έχει αρχίσει η ενίσχυση των ανέμων οι οποίοι αναμένεται να ενταθούν μετά τις 2.00 τα ξημερώματα.
 
Όσον αφορά την κατάσβεση της φωτιάς στο δυσπρόσιτο τμήμα, στο οποίο κυρίως επιχειρούσαν οι εναέριες δυνάμεις, ο πύραρχος Λεωνίδας Καραγκούνης σημειώνει πως στο συγκεκριμένο σημείο «επιχειρείται η προσέγγιση με μηχανήματα έργου. Παλεύουν τα πεζοπόρα για να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να γίνουν εγκαταστάσεις».
 
Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος έχει μεταβεί στο σημείο, επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως γίνεται μία αγωνιώδης προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς προκειμένου να μην τεθεί κίνδυνος εξάπλωσής της με την αναμενόμενη ενίσχυση των ανέμων.
 
Τέλος ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Δημήτρης Μπακαλούδης, χαρακτήρισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καθησυχαστικό το γεγονός ότι η φωτιά καίει χαμηλούς θάμνους και ξερά χόρτα ενώ κινείται σε μία περιοχή με διάκενα και βράχια, που έχει καεί αρκετές φορές στο παρελθόν δεδομένου ότι γειτνιάζει με πεδίο βολής.
 
«Η πυρκαγιά είναι μία λωρίδα που κινείται προς τα ανατολικά. Είναι πολύ χαμηλή αλλά πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό γιατί ήδη αυξάνει σταδιακά η ένταση των ανέμων», καταλήγει ο κ. Μπακαλούδης.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
