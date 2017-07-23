USS Gerald R. Ford: Το νέο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ που χωράει 90 αεροπλάνα! (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

«Το μεγαλύτερο και πλέον τεχνολογικά αναπτυγμένο αεροπλανοφόρο όλων των εποχών είναι εδώ». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε το νέο αεροπλανοφόρο του αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού, Gerald R. Ford.
Το αεροπλανοφόρο Ford κόστισε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, και υπήρχαν παράπονα για το κόστος του.
Αναμένεται να βγει στις θάλασσες το 2020, ενώ κατασκευαζόταν από το 2009.
Έχει μήκος 340 μέτρα και διαθέτει πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Μπορεί να μεταφέρει ως 90 αεροσκάφη.
