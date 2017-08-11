search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 16:18
11.08.2017 10:58

Ρόμπερτ Ρέντφορντ -Τζέιν Φόντα: Ξανά μαζί μετά από 50 χρόνια! (Photo)

Ρόμπερτ Ρέντφορντ -Τζέιν Φόντα: Ξανά μαζί μετά από 50 χρόνια! (Photo)

 

Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ρέντφορντ ξαναερωτεύονται πενήντα χρόνια μετά την ταινία «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο», που υποδύονταν ένα ζευγάρι νεόνυμφων.

Οι μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ ύστερα από αμέτρητους ρόλους και έχοντας ο καθένας από δύο Όσκαρ επανενώθηκαν, σε μια διαφορετική ιστορία αγάπης, στην ταινία «Οι ψυχές μας τη νύχτα» (Οur souls at night), που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 29 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τη μεταφορά του μπεστ σέλερ του Κεντ Χάρουφ από τους σεναριογράφους Σκοτ Νιουσταντερ και Μάικλ Βέμπερ.

Στην ταινία, η Τζέιν Φόντα είναι η Άντι Μουρ. Μια χήρα που ζει στην μικρή πόλη του Κολοράντο και βρίσκει την αγάπη στο πρόσωπο του γείτονά της και επίσης χήρου, Λούις Γουότερς (Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

«Οι ψυχές μας τη νύχτα» είναι η τέταρτη ταινία στην οποία παίζουν μαζί η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Σε μια συνέντευξη τον περασμένο Μάρτιο, η Φόντα ομολόγησε ότι κάθε φορά που συνεργάζεται με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον ερωτεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

