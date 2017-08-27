Οι Βέλγοι κάνουν τις καλύτερες τηγανητές πατάτες και αυτή είναι η συνταγή τους!

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Οι Βέλγοι ισχυρίζονται πως φτιάχνουν τις καλύτερες τηγανητές πατάτες στον κόσμο. Στους τους δρόμους του Βελγίου δεν υπάρχει πάγκος ή μαγαζί υπαίθριο και μη που να μην σερβίρει αυτό το τόσο λαχταριστό φαγητό.
Πώς φτιάχνουν τις τηγανητές πατάτες;
Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάποιο τρελό μυστικό που τις κάνει τόσο τραγανές αλλά ένα πολύ μικρό κόλπο.
Οι πατάτες τηγανίζονται 2 φορές. Την πρώτη φορά τηγανίζονται για να γίνουν μαλακές. Τη δεύτερη φορά μπορεί να τηγανιστούν ακόμα και ώρες μετά, λίγο πριν σερβιριστούν, για να αποκτήσουν αυτό το υπέροχο χρυσαφί χρώμα και να γίνουν σούπερ τραγανές.
Για να τις φτιάξετε και εσείς δεν θα χρειαστείτε ειδικό εξοπλισμό. Καλό είναι πάντως το τηγάνι σας να έχει αρκετά χοντρή βάση. Επίσης θα χρειαστείτε μια τρυπητή κουτάλα.
Πηγή: spirossoulis.com
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