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27.08.2017 15:22

Οι Βέλγοι κάνουν τις καλύτερες τηγανητές πατάτες και αυτή είναι η συνταγή τους!

27.08.2017 15:22
Τηγανητά: Οι κίνδυνοι για την καρδιά - Media

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Οι Βέλγοι ισχυρίζονται πως φτιάχνουν τις καλύτερες τηγανητές πατάτες στον κόσμο. Στους τους δρόμους του Βελγίου δεν υπάρχει πάγκος ή μαγαζί υπαίθριο και μη που να μην σερβίρει αυτό το τόσο λαχταριστό φαγητό.

Πώς φτιάχνουν τις τηγανητές πατάτες;

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάποιο τρελό μυστικό που τις κάνει τόσο τραγανές αλλά ένα πολύ μικρό κόλπο.

Οι πατάτες τηγανίζονται 2 φορές. Την πρώτη φορά τηγανίζονται για να γίνουν μαλακές. Τη δεύτερη φορά μπορεί να τηγανιστούν ακόμα και ώρες μετά, λίγο πριν σερβιριστούν, για να αποκτήσουν αυτό το υπέροχο χρυσαφί χρώμα και να γίνουν σούπερ τραγανές.

Για να τις φτιάξετε και εσείς δεν θα χρειαστείτε ειδικό εξοπλισμό. Καλό είναι πάντως το τηγάνι σας να έχει αρκετά χοντρή βάση. Επίσης θα χρειαστείτε μια τρυπητή κουτάλα.

  • Θα χρειαστείτε: 3-4 φλ. λάδι για τηγάνισμα, 1 κιλό πατάτες και αλάτι.
  • Ρίξτε αρκετό λάδι για τηγάνισμα στο τηγάνι. Αφήστε το να κάψει.
  • Κόψτε τις πατάτες σε στικς. Στεγνώστε τις με μια καθαρή πετσέτα. Χωρίστε τις σε κούπες. Μην τηγανίζετε πάνω από μια κούπα τη φορά.
  • Μόλις το λάδι κάψει, αρχίστε να τηγανίζετε κάθε κούπα με πατάτες για 4-5 λεπτά. Θέλετε απλά να μαλακώσουν και όχι να αποκτήσουν χρώμα.
  • Όταν θελήσετε να σερβίρετε τις πατάτες σας ζεστάνετε και πάλι το λάδι. Τηγανίστε και πάλι τις πατάτες σας (όχι όλες μαζί, όπως ακριβώς το κάνατε και πριν). Αυτή τη φορά αφήστε τις για 1-2 λεπτά.
  • Βγάλτε τις σε πιάτο στο οποίο έχετε στρώσει χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το πολύ λάδι. Πασπαλίστε με αλάτι και σερβίρετε.
  • Μην σκεπάζετε ποτέ τις πατάτες σας για να παραμείνουν ζεστές. Το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να τις κάνετε να μαλακώσουν πολύ.

Πηγή: spirossoulis.com

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