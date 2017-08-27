Λίβανος: Στρατός και Χεζμπολάχ σταματούν τις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους

Ο στρατός του Λιβάνου και η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναστέλλουν την επιχείρησή τους εναντίον του Ισλαμικού Κράτους σε μια ορεινή περιοχή στη μεθόριο με τη Συρία.

Η μονομερής αυτή παύση των εχθροπραξιών από τον στρατό τέθηκε σε εφαρμογή στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων για την επιστροφή των στρατιωτών που αιχμαλώτισε το 2014 το ΙΚ, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του λιβάνεζικου στρατού.

Ο στρατός της χώρας είχε ξεκινήσει στις 19 Αυγούστου μια επιχείρηση για την εκκαθάριση της μεθορίου με τη Συρία από τους τζιχαντιστές. Την Τρίτη είχε ανακοινώσει ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που κρατούσαν οι τζιχαντιστές. Τέσσερις Λιβανέζοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από νάρκες από την έναρξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον στρατό, περίπου 600 μαχητές του ΙΚ ήταν παρόντες στην περιοχή αυτή στον βορειοανατολικό Λίβανο και αποτελούσαν εδώ και καιρό απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Το 2014 οι τζιχαντιστές είχαν εισβάλει στη μεθοριακή πόλη Άαρσαλ και αιχμαλώτισαν 30 στρατιώτες και αστυνομικούς. Τέσσερις εκτελέστηκαν και ένας πέμπτος υπέκυψε στα τραύματά του. Δέκα έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων τον Δεκέμβριο του 2015, όμως εννέα εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των τζιχαντιστών.

Η Χεζμπολάχ, που διεξήγαγε μια παράλληλη επιχείρηση, ανακοίνωσε επίσης μονομερή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει η Χεζμπολάχ, η παύση αυτή γίνεται “στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό της μάχης κατά του Νταές στην περιοχή της δυτικής Κάλαμουν”.

Ο λιβανέζικος στρατός διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει συντονισμός με το σιιτικό κίνημα, που μάχεται στη Συρία στο πλευρό του στρατού του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ