Τίναξε την μπάνκα στον αέρα η Μαρσέιγ για Μήτρογλου – Ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή

Μαρσέιγ και Μπενφίκα ήρθαν τελικά σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Κώστα Μήτρογλου. Ταξιδεύει για Μασσαλία με ιδιωτικό τζετ ο διεθνής επιθετικός.

Στην Μαρσέιγ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Μήτρογλου. Η Μπενφίκα συμφώνησε σε όλα με τους «Φωκαείς» για την απόκτηση του διεθνή επιθετικού έναντι 15 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 27,5 εκατ. ευρώ!

Για να μην πληρώσει τα 12.5 εκατ. ευρώ η Μαρσέιγ θα πρέπει εντός διετίας να φτάσει πρόταση στη Μπενφίκα για τον 29χρονο στράικερ!

Ο ίδιος ο Μήτρογλου έχει συμφωνήσει σε όλα με την Μαρσέιγ για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα το αποφέρει συνολικά 10,6 εκατ. ευρώ (χωρίς τα μπόνους).

Ήδη αυτή την ώρα ο 29χρονος άσος ταξιδεύει αυτή την ώρα με ιδιωτικό τζετ για Μασσαλία προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον γαλλικό σύλλογο με τον ίδιο να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών!

