Οι υπότροφοι του «Angelopoulos 100» στην Γκράβα

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Στο πλαίσιο της συνάντησης του Angelopoulos 100 με την Γιάννα Αγγελοπουλου το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι υπότροφοι του προγράμματος ανέπτυξαν μια εθελοντική συλλογική δράση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση:

“Στο Πρόγραμμα Angelopoulos100 πάντα πιστεύαμε ότι οι καλές ιδέες πρέπει να γίνονται πράξεις, με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία.

Γι’ αυτό λοιπόν, μαζί με όλους τους υποτρόφους μας, βρισκόμαστε στην Γκράβα.

Βάφουμε τους τοίχους του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, να πρασινίζουμε την αυλή με περισσότερα δέντρα και αρωματικά φυτά, ετοιμάζουμε εκπαιδευτικά kits για τους μαθητές που έχουν ανάγκη και γινόμαστε δότες μυελού των οστών.

Σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου Κο Πέτρο Χαραπιτσίδη και τον Υποδιευθυντή Κο Κλεάνθης Βουλαλά.”