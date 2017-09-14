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14.09.2017 04:42

Τραγωδία στην Κουάλα Λουμπούρ: 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ιεροδιδασκαλείο

14.09.2017 04:42
Τραγωδία στην Κουάλα Λουμπούρ: 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ιεροδιδασκαλείο - Media

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Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειονότητα μαθητές, έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς το πρωί σε ιεροδιδασκαλείο στην Κουάλα Λουμπούρ, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά στο Ταχφίζ Νταρούλ Κουράν Ιτιφακίγια, ένα ιεροδιδασκαλείο εσωκλείστων, αναφέρθηκε περί τις 05:40 (00:40 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με μια ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας της Μαλαισίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοιτώνα στον τελευταίο όροφο του τριώροφου σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δύο εκπαιδευτικοί και 23 μαθητές έχασαν τη ζωή τους, επτά διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο και 11 διασώθηκαν.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κουάλα Λουμπούρ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο: «ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών είναι 23 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί», είπε και διευκρίνισε ότι τα θύματα «υπέκυψαν λόγω εισπνοής καπνού ή επειδή τους έπιασαν οι φλόγες».

«Αυτή είναι μια από τις χειρότερες τραγωδίες στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Ερευνούμε τα αίτια της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματικός τονίζοντας ότι οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο μέσα σε μερικά λεπτά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Τα σχολεία αυτού του είδους, στα οποία συνήθως φοιτούν παιδιά από 5 ως 18 ετών, δεν υπόκεινται στον έλεγχο του υπουργείου Παιδείας, αλλά σε εκείνον της διεύθυνσης θρησκευτικών υποθέσεων. Η κατάσταση στα ιεροδιδασκαλεία απασχόλησε τις αρχές της Μαλαισίας και νωρίτερα φέτος, όταν ένα αγόρι 11 ετών βρέθηκε νεκρό σε ένα από αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ

 

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