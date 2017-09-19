ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:23
19.09.2017 08:38

«Αιχμές» Γιάννη Ιωαννίδη κατά Αντετοκούνμπο: Δεν περίμενα ότι θα παίξει…

Αιχμηρός όσον αφορά στη στάση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έναντι της εθνικής εμφανίστηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης, μιλώντας στον ρ/σ Arena Fm 89.4 της Θεσσαλονικής.
 
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απουσία του «Γιάννη» από τις υποχρεώσεις της εθνικής στο Eurobasket, o Γιάννης Ιωαννίδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εσείς περιμένατε να παίξει ο Αντετοκούνμπο; Εγώ το περίμενα ότι δεν θα αγωνιστεί. Μήπως θυμάστε τον Νοβίτσκι; Η ομάδα του από το ΝΒΑ δεν τον άφηνε να παίξει και αυτός πλήρωνε από την τσέπη του την ασφάλεια κι ας τραυματιζόταν. Αυτό είναι το μεγαλείο ενός παίκτη».
 
Σχολιάζοντας την πορεία της εθνικής στο τουρνουά, ο «κόουτς» δήλωσε ότι «η εθνική δεν πήγε καλά, γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ και χρόνια. Είναι αποτυχία και πρέπει να κάνουν κάτι οι υπεύθυνοι για να μην κάνουμε γενέθλια ανά 30 ή 40 χρόνια και να θυμόμαστε τα παλιά», ενώ μιλώντας για τη θριαμβεύτρια του τελικού, Σλοβενία, είπε ότι «η Σλοβενία είναι ομαδάρα και πήρε δίκαια το Eurobasket. Οι Σλοβένοι είχαν τον καλύτερο παλμό στο σουτ από την ενιαία Γιουγκοσλαβία ακόμη. Μπορούν να σκοράρουν από τα 10 μέτρα και έχουν φοβερή φουρνιά, με αυτόν τον Ντράγκιτς ηγέτη, τον οποίο δεν προλαβαίνεις να τον δεις. Είναι λεβέντης, σέβεται την πατρίδα του και παίζει κάθε χρόνο για την εθνική ομάδα».
 
(πληροφορίες: gazzetta.gr)
