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19.09.2017 08:01

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ο Παναθηναϊκός τελείωσε οριστικά για εμάς

19.09.2017 08:01
Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ο Παναθηναϊκός τελείωσε οριστικά για εμάς - Media

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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κάποιο μέλος της οικογένειας με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού.
 
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ρωτήθηκε για τον αν ο γιος του Νίκος εξετάζει την πιθανότητα να ασχοληθεί με το «τριφύλλι». 
 
«Για εμάς ο Παναθηναϊκός, σε ό,τι αφορά τη διοίκησή του και την ενεργή ενασχόληση, τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα», ήταν η απάντησή του.
 
(πηγή: Τα Νέα)
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