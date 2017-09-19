Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ο Παναθηναϊκός τελείωσε οριστικά για εμάς

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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κάποιο μέλος της οικογένειας με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ρωτήθηκε για τον αν ο γιος του Νίκος εξετάζει την πιθανότητα να ασχοληθεί με το «τριφύλλι».

«Για εμάς ο Παναθηναϊκός, σε ό,τι αφορά τη διοίκησή του και την ενεργή ενασχόληση, τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα», ήταν η απάντησή του.

(πηγή: Τα Νέα)