12.10.2017 14:36

ΠΟΣΠΕΡΤ για Παπαουλάκη: Αμφισβητείται η ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ

12.10.2017 14:36
ΠΟΣΠΕΡΤ: Μια ημέρα ξεχωριστή για το «μαύρο» της ΕΡΤ η 7η Νοέμβρη 2013 - Media

 

Την κίνηση του αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ν. Παπαουλάκη, να παραβρεθεί σε σύσκεψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε με ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της ΕΡΤ, στην ανακοίνωσή του επισημαίνει, ότι ο κ. Παπαουλάκης, «με τις ενέργειές του δίνει το δικαίωμα να τεθεί σε αμφισβήτηση ή σε ζύγι το πόσο ανεξάρτητη είναι αυτή η συνταγματικά κατοχυρωμένη επιτροπή, που ο ίδιος αποτέλεσε το δεξί χέρι της κυβέρνησης Σαμαρο-Βενιζέλου και σήμερα της κ. Μισέλ Ασημακοπούλου».

«Όμως εμείς κ. Παπαουλάκη» συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ «δεν είμαστε “ο καθένας” αλλά αυτοί που αμέσως μετά το “πραξικόπημα του μαύρου” τον Ιούνιο του ’13 βρήκατε απέναντί σας όταν με τις ιδιότητες του ανώτατου στελέχους αναπληρωτή της ΕΕΤΤ και του εξ απορρήτων εντεταλμένου συμβούλου του Σαμαρά και φυσικού αυτουργού στο “πραξικόπημα” ανεβήκατε στον Υμηττό μαζί με τα ΜΑΤ για να κλείσετε καταχρηστικά τους πομπούς της ΕΡΤ και να κατεβάσετε τους διακόπτες».

Συνεχίζοντας, η ΠΟΣΠΕΡΤ κάνει λόγο για τις ενέργειες του κ. Παπαουλάκη, για την πρόθεση κλεισίματος της ERT-OPEN, «για την προκλητική προστασία που παρείχατε στους πραγματικά παράνομους σταθμούς (τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς), γεγονός που και σήμερα αναδείχτηκε με όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά με την παρουσία σας στη συνάντηση της ένωσης των καναλαρχών (ΕΙΤΗΣΕΕ) στα γραφεία της ΝΔ, αλλά και την κυνική ομολογία της κ. Μισέλ Ασημακοπούλου ότι εκτός από αντιπρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής που έχει άμεση σχέση με τον έλεγχο της λειτουργίας των ΜΜΕ, είστε και σύμβουλός της και που με περίσσιο θράσος εκτιμά ότι δεν αποτελεί “ασυμβίβαστο” με τον πρώτο ρόλο σας, αδιαφορώντας για την πραγματικότητα και τη νομιμότητα».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνει επίσης, την ηθική- συνδικαλιστική υποχρέωση και το έννομο συμφέρον, να καταγγείλει για ακόμα μια φορά τον κ. Παπαουλάκη, «όχι μόνο σαν το μακρύ χέρι των «πραξικοπηματιών του μαύρου” στην ΕΡΤ και συνυπεύθυνο για την τεράστια ζημία που υπέστη εξ αυτού το ελληνικό δημόσιο, αλλά και ως “σύμμαχο” και μάλιστα πολύ χρήσιμο, εκείνων του μιντιακού και πολιτικού κατεστημένου, που ήθελαν και θέλουν να διατηρήσουν τα κακώς και υπογείως παράνομα “κεκτημένα” τους, χωρίς κανένα απολύτως κόστος, εις βάρος της Δημοκρατίας και του ελληνικού λαού».

Τέλος, το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ υπογραμμίζει, ότι αναμένει τις ενέργειες των αρμοδίων, σύμφωνα με αυτά που προβλέπουν οι νόμοι.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

