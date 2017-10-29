Τι βρήκε η Αντιτρομοκρατική στην κατοχή του 29χρονου, που συνελήφθη για την επίθεση στον Παπαδήμο

Οκτώ πλαστές ταυτότητες, δύο πιστόλια μέχρι και πινέζες βρήκε στην κατοχή του 29χρονου άνδρα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Συνολικά κατάσχεσε τα εξής:

8 πλαστές ταυτότητες,

2 πιστόλια διαμετρήματος 9mm και 300 φυσίγγια,

πλαστικό τάπερ με ολόκληρο ωρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς εκρηκτική ύλη,

δοχείο, βάρους 3310 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή ουσία,

δοχείο, βάρους 8830 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή ουσία, πιθανώς ζελατινοδυναμίτιδα,

3 τεμάχια, βάρους 200 γραμμαρίων έκαστο, στερεάς ουσίας, πιθανώς TNT ,

πλήθος πυροκροτητών (κοινών και ηλεκτρικών), φυτιλιών, κροτίδων και ηλεκτρικών σπίρτων,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

επιστολικοί φάκελοι και αυτοκόλλητες μηχανογραφημένες ετικέτες,

3 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων ( USB ),

2 πλαστικά επιτραπέζια ρολόγια,

2 ξύλινα μανταλάκια, στο σημείο κλεισίματος των οποίων υπήρχαν προσαρμοσμένες 2 μεταλλικές πινέζες,

πλαστικό μανταλάκι, με επικολλημένο κομμάτι χαρτιού με άγνωστη στερεή ουσία,

συσκευασίες με ράβδους σιλικόνης, πιστόλι σιλικόνης, συσκευασίες κόλλας, μονωτικές ταινίες και πλήθος μπαταριών και εργαλείων (κόφτες, πένσες, μέτρα κλπ),

τεμάχια χαρτονιού με διαγραμμίσεις,

φορητή συσκευή μέτρησης τάσης ρεύματος,

2 κινητά τηλέφωνα, 5 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και 5 κάρτες μνήμης,

61,7 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ.

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία από την οποία εξήλθε ο συλληφθείς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητό τηλέφωνο,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

κάρτα sim ,

πλήθος εναυσματικών φιτιλιών κροτίδων και

πλαστικό δοχείο με ποσότητα υγρού.

Ο 29χρονος είχε νοικιάσει την παραπάνω οικία με πλαστά στοιχεία ταυτότητας ημεδαπού, από το Δεκέμβριο του 2015, ενώ αυτή είχε πληρωθεί προσφάτως έως και το Δεκέμβριο του 2017.