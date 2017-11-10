10.11.2017 19:21

Έξαλλη η Λουπίτα Νιόγκο με «πειραγμένες» φωτογραφίες της – Ζήτησε συγνώμη το περιοδικό (Photo)

Η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο κατήγγειλε την τεχνική επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε φωτογραφία της στη βρετανική έκδοση του περιοδικού Grazia κι η οποία κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους του αυτήν την εβδομάδα.

Στη φωτογραφία αυτή τα φουντωτά μαλλιά της έχουν «εξαφανιστεί» με την τεχνική του ρετούς κι όπως η ίδια επισημαίνει αυτό συνέβη προκειμένου η εικόνα της να ανταποκρίνεται στα στάνταρτ της «ευρωκεντρικής» ομορφιάς.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η 34χρονη ηθοποιός από την Κένυα, που έχει κερδίσει το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «12 χρόνια σκλάβος» εξήγησε ότι το να ποζάρει στο εξώφυλλο ενός περιοδικού είναι κάτι που την «ευχαριστεί», διότι «είναι μια ευκαιρία να δείξει και σε άλλους ανθρώπους με σκούρο δέρμα και φουντωτά μαλλιά— κι ιδίως στα παιδιά μας— ότι είναι όμορφοι όπως ακριβώς είναι».

Όμως, «νιώθω απογοήτευση διότι το Grazia UK μου έκανε πρόταση για το εξώφυλλο και κατόπιν άλλαξε και μου ίσιωσε τα μαλλιά προκειμένου να ανταποκρίνονται στην εικόνα που εκείνοι έχουν για το πώς είναι τα όμορφα μαλλιά» συμπλήρωσε η ίδια παραθέτοντας και τρεις φωτογραφίες. Η μία τη δείχνει με ρετούς για τις ανάγκες του εξώφυλλου και οι άλλες δύο με τα μαλλιά της όπως είναι στην πραγματικότητα.

Στο Twitter, επίσης, δήλωσε, «απογοητευμένη» διότι το χτένισμά της «τροποποιήθηκε» για να ανταποκρίνεται στο «ευρωκεντρικό» όραμα της όμορφης κόμης.

Το Grazia UK απάντησε σήμερα με μια ανάρτηση στον ιστότοπό του, όπου επισήμανε ότι «ζητά απερίφραστα συγγνώμη» από την ηθοποιό διαβεβαιώνοντας ότι δεν ζήτησε αυτές τις αλλαγές.

«Το περιοδικό Grazia θέλει να δηλώσει με σαφήνεια ότι ουδέποτε η συντακτική του ομάδα ζήτησε από τον φωτογράφο να αλλάξει την κόμμωση της Λουπίτας Νιόνγκο στο εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας ούτε ότι εμείς την αλλάξαμε από μόνοι μας» τονίζεται.

Το Grazia UK προσθέτει ότι «δεσμεύεται να προβάλει τη διαφορετικότητα στις σελίδες του».

As I have made clear so often in the past with every fiber of my being, I embrace my natural heritage and despite having grown up thinking light skin and straight, silky hair were the standards of beauty, I now know that my dark skin and kinky, coily hair are beautiful too. Being featured on the cover of a magazine fulfills me as it is an opportunity to show other dark, kinky-haired people, and particularly our children, that they are beautiful just the way they are. I am disappointed that @graziauk invited me to be on their cover and then edited out and smoothed my hair to fit their notion of what beautiful hair looks like. Had I been consulted, I would have explained that I cannot support or condone the omission of what is my native heritage with the intention that they appreciate that there is still a very long way to go to combat the unconscious prejudice against black women's complexion, hair style and texture. #dtmh

Πηγή: ΑΠΕ

