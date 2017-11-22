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22.11.2017 08:30

Μαλλιακός: Εμφανίσθηκε το επικίνδυνο τοξικό ψάρι «λαγοκέφαλος»

22.11.2017 08:30
Μαλλιακός: Εμφανίσθηκε το επικίνδυνο τοξικό ψάρι «λαγοκέφαλος» - Media

 

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαλλιακό κόλπο καθώς εμφανίσθηκε το τοξικό ψάρι λαγοκέφαλος, το οποίο προκαλεί παράλυση του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος.

Τα επικίνδυνα ψάρια αλιεύτηκαν από  επαγγελματία ψαρά στο Μαλλιακό κόλπο και  παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. Φθιώτιδας, οι ιχθυολόγοι της οποίας διαπίστωσαν ότι ανήκουν στο είδος Lagocephalus sceleratus (γνωστό ως Λαγοκέφαλος ή Κουνέλι).

Ο λαγοκέφαλος έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, ανήκει στους οργανισμούς οι οποίοι πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και αποκαλούνται «Λεσσεψιανοί μετανάστες» και είναι ψάρι επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο λεσεψιανός μετανάστης, έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά στις θάλασσες των Δωδεκανήσων το 2003, στη συνέχεια αλιεύεται όλο και βορειότερα, σήμερα ζει σε όλο το Νότιο & Κεντρικό Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Έχει σχήμα τορπίλης, είναι ασημένιο στο κάτω μισό του σώματος και στη ράχη είναι γκριζωπό με σκούρες κηλίδες, δεν έχει λέπια και διαθέτει τέσσερα δυνατά δόντια, σαν ράμφος.

Ο λαγοκέφαλος έχει μια τοξίνη την τετροδοντοτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει από σοβαρές δηλητηριάσεις έως τον θάνατο στον άνθρωπο, εξαιτίας παράλυσης του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος..

Η τοξίνη υπάρχει σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατά σειρά σε ωοθήκη, ήπαρ, έντερο και δέρμα, ενώ η τοξικότητα ποικίλλει ανάλογα με το αναπαραγωγικό στάδιο που βρίσκονται τα ψάρια και είναι μεγαλύτερη κατά την περίοδο της ωοτοκίας και συνεπώς τους μήνες Μάϊο έως Ιούλιο και ανάλογα με το γένος με τα θηλυκά να είναι τοξικότερα.

Η τοξίνη δεν καταστρέφεται στη συνήθη θερμική επεξεργασία που υφίστανται τα ψάρια στο σπίτι γι’ αυτό και παρατηρούνται και κρούσματα δηλητηριάσεων μετά από κατανάλωσή τους. Για να αδρανοποιηθεί απαιτείται βρασμός τουλάχιστον τριών ωρών.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί το παραπάνω είδος, θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες (Αλιείας, Κτηνιατρικής, Λιμεναρχεία).

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