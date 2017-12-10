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10.12.2017 09:05

Χιλιάδες Ινδονήσιοι διαδήλωσαν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τζακάρτα

10.12.2017 09:05
Χιλιάδες Ινδονήσιοι διαδήλωσαν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τζακάρτα - Media

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Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Τζακάρτα σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Οι αξιωματούχοι της Ινδονησίας, της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας του κόσμου, έχουν επικρίνει, όπως και πάρα πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες, την κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε κυρίως μουσουλμανικές χώρες της Ασίας έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες για να καταγγείλουν την απόφαση των ΗΠΑ.

Οι Παλαιστίνιοι ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Ινδονησίας το 1945, δήλωσε ο Σοχιμπούλ Ιμάν, πρόεδρος του αμφιλεγόμενου, ισλαμικού κόμματος της αντιπολίτευσης Κόμμα της Ευημερούσας Δικαιοσύνης στους δημοσιογράφους.

Η Ινδονησία θα πρέπει να κινηθεί πιο ενεργά για να «ζητήσει από τις χώρες μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να απαντήσουν αμέσως με πιο αποφασιστικές και συγκεκριμένες πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες, ώστε να σώσουν τους Παλαιστίνιους από την ισραηλινή κατοχή και από τον συνεργάτη της, τις ΗΠΑ», τόνισε ο Ιμάν.

«Η Ινδονησία, ως η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην ανεξαρτησία της Παλαιστίνης και τη διαχείριση της Ιερουσαλήμ», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ελπίζει η χώρα του να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο Τραμπ διατάραξε την παγκόσμια ειρήνη. Είναι φοβερό», σχολίασε ο Γιούσρι, ένας από τους διαδηλωτές.

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας μετέβη στην Ιορδανία για να συναντηθεί σήμερα με τον Παλαιστίνιο και Ιορδανό ομόλογό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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