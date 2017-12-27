Είχε αναιμία: Κατάπιε 152 καρφιά και μπουλόνια για να αυξήσει τον «σίδηρο» στο αίμα της

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Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι γιατροί στη Ρωσία όταν αντίκρισαν την ακτινογραφία από την κοιλιακή χώρα μιας ηλικιωμένης.

Η 74χρονη εισήχθη πριν δύο εβδομάδες περίπου στο νοσοκομείο στο Ulan-Ude, κοντά στα σύνορα με τη Μογγολίας.

Παραπονιόταν για υψηλό πυρετό και είχε χρόνια σιδηροπενική αναιμία.

Οι χειρουργοί βρήκαν και αφαίρεσαν από 152 μεταλλικά αντικείμενα από το στομάχι της, μεταξύ άλλων καρφιά, βίδες, μπουλόνια, κομμάτι κλειδαριάς και παλιοσίδερα.

Η γυναίκα πίστευε ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσει τον σίδηρο στο αίμα της.

Σαν από θαύμα η 74χρονη δεν υπέφερε από τραυματισμούς ούτε στο στομάχι, ούτε στο λαιμό.