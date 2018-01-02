Καρκίνος στο πάγκρεας: Οι ενδείξεις που μπορεί να εντοπίσει ο οδοντίατρος

Τα υγιή και δυνατά δόντια δεν είναι μόνο αισθητικό προσόν. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα του Καρκίνου (AACR), η υγεία των δοντιών είναι επίσης ενδεικτική για την κατάσταση του παγκρέατος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου Λανγκόν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης που εκπόνησαν τη μελέτη, ο καρκίνος στο πάγκρεας μπορεί πιθανώς να ανιχνευθεί από δύο βασικές ενδείξεις στοματικής υγείας.

Η ευπάθεια στις οδοντικές κοιλότητες (τρύπες) και στις παθήσεις των ούλωνενδέχεται να υποδεικνύει την εμφάνιση καρκίνου στο πάγκρεας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων βακτηρίωνστη στοματική κοιλότητα συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος, υποδεικνύοντας πιθανώς νέους τρόπους έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.

Οι ερευνητές κατέληξαν στα παραπάνω συμπεράσματα έπειτα από μελέτη σε περίπου 700 άτομα. Αναλύθηκαν οι βακτηριακές αποικίες σε δείγματα από τη στοματική κοιλότητα των συμμετεχόντων κατά το ξεκίνημα της μελέτης (όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς κατά το στάδιο αυτό) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχεδόν για μία δεκαετία. Συνολικά, εκδήλωσαν καρκίνο στο πάγκρεας 361 άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη. Τα στοιχεία για τα άτομα αυτά συγκρίθηκαν με τα δείγματα από τα 371 άτομα αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και εθνικότητας που δεν εκδήλωσαν καρκίνο στο πάγκρεας.

Το βακτήριο Porphyromonas gingivalis στη στοματική κοιλότητα φάνηκε να συσχετίζεται με 59% αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ το βακτήριο Aggregatibacter actinomycetemcomitans συσχετίστηκε με τουλάχιστον 50% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Τα δύο αυτά βακτήρια συνδέονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα (φλεγμονή στα ούλα).

