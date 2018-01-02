Τραγωδία στην Ιταλία: Βυτιοφόρο λαμπάδιασε στην εθνική – Έξι νεκροί ανάμεσα τους και 2 παιδιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, στον αυτοκινητόδρομο Α 21 της βόρειας Ιταλίας, κοντά στην πόλη Μπρέσια. Το τροχαίο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, προκλήθηκε από σύγκρουση βυτιοφόρου με ένα άλλο φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε αμέσως πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και στα τρία οχήματα.

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε και τον θάνατο δυο παιδιών, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο ΙΧ. Η παροχή πρώτων βοηθειών δυσκολεύθηκε από τον πυκνό, μαύρο καπνό της πυρκαγιάς, και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στον αυτοκινητόδρομο, ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί.