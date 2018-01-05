ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:02
05.01.2018 17:51

Πάνος Ρήγας: «Η κυβέρνηση δεν παίζει με τα εθνικά ζητήματα, όπως έκανε η ΝΔ το 1992»

Ρήγας: Ο Αντ. Σαμαράς φέρει την τεράστια ευθύνη για τη μη επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της πΓΔΜ - Media

 

Αυτή η κυβέρνηση δεν παίζει με τα εθνικά ζητήματα, υπογράμμισε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήγας σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία της ΠΓΔΜ.

Ο κ. Ρήγας σημείωσε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει καταστήσει τη χώρα πυλώνα σταθερότητας σε μία ευρύτερη περιοχή στην οποία καταγράφονται ανακατατάξεις, εντάσεις και συγκρούσεις.

Παράλληλα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι υπάρχει η ιστορική ευκαιρία για την επίλυση ενός προβλήματος που ακολουθεί τη χωρά εδώ και 25 χρόνια, στη βάση της σύνθετης ονομασίας για όλες τις χρήσεις, θέση που όπως υπενθύμισε αποτελεί την πάγια και διαχρονική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λύση που θα δοθεί δεν πρόκειται να απειλήσει ή να διχάσει την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τέλος, επιτέθηκε στη ΝΔ λέγοντας «η σημερινή κυβέρνηση με τα εθνικά ζητήματα δεν παίζει, όπως έκανε η ΝΔ το 1992, όταν για δικούς της εσωτερικούς και μικροπολιτικούς λόγους χωρίστηκε σε τρία στρατόπεδα και άφησε το πρόβλημα να υφίσταται για 25 και πλέον χρόνια».

 

 

