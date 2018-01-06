Τι πρέπει να κάνετε αν σπάσει το προφυλακτικό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η κακή χρήση του προφυλακτικού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αυτό να σπάσει, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων ή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Το προφυλακτικό μπορεί να σπάσει εάν δεν έχει φορεθεί σωστά ή αν έχει περάσει η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Επίσης, μπορεί το προφυλακτικό να έχει σκιστεί πριν καν φορεθεί, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν ο άντρας ανοίγει τη συσκευασία με ανορθόδοξους τρόπους (π.χ. με τα δόντια ή με ψαλίδι).

Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή;

Η μόνη ιατρικά αποδεδειγμένη μέθοδος πρόληψης της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης μετά από επαφή κατά την οποία έσπασε το προφυλακτικό είναι το λεγόμενο χάπι της επόμενης ημέρας. Το χάπι δεν χορηγείται με συνταγή γιατρού και είναι πιο αποτελεσματικό εάν ληφθεί λίγες ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή. Όσο περνούν οι ώρες, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται.

Το χάπι της επόμενης ημέρας πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε επείγουσες καταστάσεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέθοδο συστηματικής αντισύλληψης.

Πριν αποφασιστεί η λήψη του χαπιού, θα πρέπει πρώτα το ζευγάρι να βεβαιωθεί ότι υπήρχε πράγματι διαρροή στο προφυλακτικό κατά την εκσπερμάτιση (π.χ. έλεγχος κάτω από βρύση).

Ακόμη κι αν ληφθεί το χάπι της επόμενης ημέρας, καλό θα είναι η κοπέλα να παρακολουθεί τον κύκλο της ώστε να διαπιστώσει έγκαιρα εάν εκδηλωθεί κάποιο τυπικό σύμπτωμα εγκυμοσύνης.

Να σημειωθεί πως οι κολπικές πλύσεις δεν μειώνουν τον κίνδυνο εγκυμοσύνης, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο ενδοκολπικής λοίμωξης, καθώς διαταράσσεται η ισορροπία των μικροοργανισμών που ζουν φυσιολογικά στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Πηγή: onmed.gr