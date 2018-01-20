Τραγωδία στην Πράγα: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε ξεοδοχείο

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 40 άλλα οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα και άλλα τραύματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Νέα Πόλη της Πράγας.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν κατέστη δυνατόν να σωθούν οι δύο άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από γιατρούς των νοσοκομείων όπου οδηγήθηκαν τα θύματα, υπάρχει κίνδυνος και για άλλους θανάτους.

Η πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά μέσα σε 40 λεπτά, και πλέον ερευνά το ξενοδοχείο για να διαπιστώσει πώς ξέσπασε η φωτιά και αν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα.