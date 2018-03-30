Έξαλλος Γερμανός ανατίναξε πουλιά για να εκδικηθεί το θάνατο των γατιών του

Για να εκδικηθεί τον θάνατο των γατιών του ένας Γερμανός χρησιμοποίησε εκρηκτικά εναντίον αρπακτικών πουλιών.

Ένας λάτρης των γατιών στη Γερμανία είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες αφού χρησιμοποίησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον αρπακτικών πουλιών για να εκδικηθεί για τον θάνατο δύο κατοικιδίων του.

Ο 39χρονος Γερμανός γέμισε πλαστικά μπουκάλια με καθαριστικό για τα σιφώνια και τοποθέτησε πάνω τους καλώδια, ανακοίνωσε η αστυνομία. Από τη ζέστη προκλήθηκαν μικρές εκρήξεις, όχι επικίνδυνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο άνδρας που ζει στην πόλη Ζανκτ Όσβαλντ-Ρίντλχίτε στη νοτιοανατολική Γερμανία δήλωσε ότι ήθελε να διώξει αρπακτικά πουλιά τα οποία είχαν σκοτώσει δύο από τις γάτες του.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δράστης να συνδέεται με ριζοσπαστικά περιβάλλοντα και δεν θεωρεί το συμβάν εγκληματική ενέργεια.