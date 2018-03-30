search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 14:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2018 07:01

Έξαλλος Γερμανός ανατίναξε πουλιά για να εκδικηθεί το θάνατο των γατιών του

30.03.2018 07:01
Απίστευτο βίντεο: Τεράστιος βόας έχει τυλίξει και σφίγγει μια γάτα στη μέση του δρόμου (Video) - Media

 

Για να εκδικηθεί τον θάνατο των γατιών του ένας Γερμανός χρησιμοποίησε εκρηκτικά εναντίον αρπακτικών πουλιών.           

Ένας λάτρης των γατιών στη Γερμανία είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες αφού χρησιμοποίησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον αρπακτικών πουλιών για να εκδικηθεί για τον θάνατο δύο κατοικιδίων του.

Ο 39χρονος Γερμανός γέμισε πλαστικά μπουκάλια με καθαριστικό για τα σιφώνια και τοποθέτησε πάνω τους καλώδια, ανακοίνωσε η αστυνομία. Από τη ζέστη προκλήθηκαν μικρές εκρήξεις, όχι επικίνδυνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο άνδρας που ζει στην πόλη Ζανκτ Όσβαλντ-Ρίντλχίτε στη νοτιοανατολική Γερμανία δήλωσε ότι ήθελε να διώξει αρπακτικά πουλιά τα οποία είχαν σκοτώσει δύο από τις γάτες του.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δράστης να συνδέεται με ριζοσπαστικά περιβάλλοντα και δεν θεωρεί το συμβάν εγκληματική ενέργεια.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papas-leon-prosefxi
ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου – Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

panos_xenokostas_new
BUSINESS

Πάνος Ξενοκώστας (ONEX): Η Ελλάδα σε θέση να γίνει ναυπηγικός κόμβος της Ευρώπης

handcuffs_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη – ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο λογιστές οι «εγκέφαλοι» του νέου κυκλώματος – Στα 3 εκατομμύρια το όφελος, και αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

ekrixi-orixeio
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έκρηξης στο ανθρακωρυχείο της Κίνας – Τουλάχιστον 82 οι νεκροί και 128 τραυματίες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 14:08
papas-leon-prosefxi
ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου – Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

panos_xenokostas_new
BUSINESS

Πάνος Ξενοκώστας (ONEX): Η Ελλάδα σε θέση να γίνει ναυπηγικός κόμβος της Ευρώπης

1 / 3