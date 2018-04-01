search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.04.2018 09:01

Ωραιόκαστρο: Η κόρη του 58χρονου και μία νεαρή Ρωσίδα συνεργοί στην ομηρία των 8 μηνών

01.04.2018 09:01
Ωραιόκαστρο: Η κόρη του 58χρονου και μία νεαρή Ρωσίδα συνεργοί στην ομηρία των 8 μηνών - Media

 

Δύο συνεργούς είχε ο 58χρονος που κρατούσε φυλακισμένους επί 8 μήνες τα δύο ΑΜΕΑ ξαδέλφια του, στο Ωραιόκαστρο, αποσπώντας τους 80.000 ευρώ.

Τα θύματά του, ένας 47χρονος και μία 48χρονη, επέστρεψαν στο σπίτι τους στις Σέρρες, ύστερα από απίστευτη ταλαιπωρία στα χέρια του δημοτικού υπαλλήλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομηρείας, ο 58χρονος τούς ανάγκαζε να επικοινωνούν με την αδελφή τους και να λένε ψέματα για να μην κινήσει υποψίες. «Πότε της λέγαμε ότι είμαστε στην Αθήνα και πότε εκδρομή σε μοναστήρι» ανέφεραν στις Αρχές τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα oraiokastro24.

Ο δράστης ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τους κρατούσε ομήρους για να τους αποσπάσει χρήματα, προκειμένου να σπουδάσει την κόρη του στο εξωτερικό.

Τα ποσά- συνολικά είχαν φτάσει τα 81.000 ευρώ- μεταφέρονταν στον λογαριασμό του δράστη αλλά και σε λογαριασμούς της κόρης του.

Συνεργοί του ήταν η κόρη του, αλλά και μια νεαρή Ρωσίδα, στην οποία ο 58χρονος έδωσε το μερίδιό της και εκείνη επέστρεψε στη χώρα της, κατέθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σε αυτό το σπίτι κρατούσε ο 58χρονος ομήρους τα δύο ξαδέλφια του. 

Η πρώτη δήλωση της 48χρονης

Η 48χρονη δήλωσε καλά στην υγεία της, επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά το μαρτύριο που έζησε.

«Καλά είμαστε, μαθεύτηκε κιόλας ε; Οχτώ μήνες ήμασταν εκεί. Μας έφεραν οι αστυνομικοί. Είναι όλα καλά θα υπάρξει και συνέχεια», είπε.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

dei-rodos
BUSINESS

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

image006
ADVERTORIAL

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:15
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

1 / 3