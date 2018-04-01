Ωραιόκαστρο: Η κόρη του 58χρονου και μία νεαρή Ρωσίδα συνεργοί στην ομηρία των 8 μηνών

Δύο συνεργούς είχε ο 58χρονος που κρατούσε φυλακισμένους επί 8 μήνες τα δύο ΑΜΕΑ ξαδέλφια του, στο Ωραιόκαστρο, αποσπώντας τους 80.000 ευρώ.

Τα θύματά του, ένας 47χρονος και μία 48χρονη, επέστρεψαν στο σπίτι τους στις Σέρρες, ύστερα από απίστευτη ταλαιπωρία στα χέρια του δημοτικού υπαλλήλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομηρείας, ο 58χρονος τούς ανάγκαζε να επικοινωνούν με την αδελφή τους και να λένε ψέματα για να μην κινήσει υποψίες. «Πότε της λέγαμε ότι είμαστε στην Αθήνα και πότε εκδρομή σε μοναστήρι» ανέφεραν στις Αρχές τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα oraiokastro24.

Ο δράστης ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τους κρατούσε ομήρους για να τους αποσπάσει χρήματα, προκειμένου να σπουδάσει την κόρη του στο εξωτερικό.

Τα ποσά- συνολικά είχαν φτάσει τα 81.000 ευρώ- μεταφέρονταν στον λογαριασμό του δράστη αλλά και σε λογαριασμούς της κόρης του.

Συνεργοί του ήταν η κόρη του, αλλά και μια νεαρή Ρωσίδα, στην οποία ο 58χρονος έδωσε το μερίδιό της και εκείνη επέστρεψε στη χώρα της, κατέθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σε αυτό το σπίτι κρατούσε ο 58χρονος ομήρους τα δύο ξαδέλφια του.

Η πρώτη δήλωση της 48χρονης

Η 48χρονη δήλωσε καλά στην υγεία της, επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά το μαρτύριο που έζησε.

«Καλά είμαστε, μαθεύτηκε κιόλας ε; Οχτώ μήνες ήμασταν εκεί. Μας έφεραν οι αστυνομικοί. Είναι όλα καλά θα υπάρξει και συνέχεια», είπε.