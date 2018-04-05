Bυτιοφόρο του στρατού ντεραπάρισε – Γέμισε ο δρόμος με καύσιμα (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης λίγο πριν τις 11:00 στον κόμβο του Ροδινιού, όταν βυτιοφόρο του στρατού γεμάτο καύσιμα ντεραπάρισε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να χυθούν τα καύσιμα στο οδόστρωμα, να προκληθούν ζημιές αυτοκίνητα, καθώς και σε μία κολώνα της ΔΕΗ.

Πηγή: dimokratiki