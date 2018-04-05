«Η πρόκληση του προφυλακτικού» – H επικίνδυνη μόδα όπου ρουφάνε ένα προφυλακτικό από τη μύτη και το βγάζουν από το στόμα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά την πρόκληση της κανέλας και τη μπλε φάλαινα, η νέα τρέλα του διαδικτύου είναι η πρόκληση του προφυλακτικού. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη (και αυτή) πρόκληση που κάνει θραύση ανάμεσα στους έφηβους.
Πρέπει κάποιος να ξεδιπλώσει ένα προφυλακτικό και μετά να βάλει ολόκληρο το λάτεξ στο ένα ρουθούνι του, να το σπρώξει να το σπρώξει μέχρι εκείνο να βγει από το στόμα. Στη συνέχεια με το άλλο του χέρι το τραβάει και το δείχνει στην κάμερα.
Οι γιατροί προειδοποιούν ότι μια τέτοια πράξη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αφού το0 σπερματοκτόνο λιπαντικό που υπάρχει στο λάτεξ μπορεί να προκαλέσει βαριάς μορφής αλλεργική αντίδραση και μάλιστα άμεσα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει μόλυνση στο βλεννογόνο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.