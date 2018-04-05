search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.04.2018 11:54

«Η πρόκληση του προφυλακτικού» – H επικίνδυνη μόδα όπου ρουφάνε ένα προφυλακτικό από τη μύτη και το βγάζουν από το στόμα (Video)

05.04.2018 11:54
«Η πρόκληση του προφυλακτικού» - H επικίνδυνη μόδα όπου ρουφάνε ένα προφυλακτικό από τη μύτη και το βγάζουν από το στόμα (Video) - Media

 

Μετά την πρόκληση της κανέλας και τη μπλε φάλαινα, η νέα τρέλα του διαδικτύου είναι η πρόκληση του προφυλακτικού. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη (και αυτή) πρόκληση που κάνει θραύση ανάμεσα στους έφηβους.

Πρέπει κάποιος να ξεδιπλώσει ένα προφυλακτικό και μετά να βάλει ολόκληρο το λάτεξ στο ένα ρουθούνι του, να το σπρώξει να το σπρώξει μέχρι εκείνο να βγει από το στόμα. Στη συνέχεια με το άλλο του χέρι το τραβάει και το δείχνει στην κάμερα.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι μια τέτοια πράξη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αφού το0 σπερματοκτόνο λιπαντικό που υπάρχει στο λάτεξ μπορεί να προκαλέσει βαριάς μορφής αλλεργική αντίδραση και μάλιστα άμεσα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει μόλυνση στο βλεννογόνο.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

konstantaras-maleskou-new
MEDIA

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου – Σε πρόσωπα για την εκπομπή έπεσα έξω» (Video)

allwyn-imiskoubria-6
ADVERTORIAL

Το μουσικό challenge της Allwyn με στίχους από τα Ημισκούμπρια (vid.) – Μια δοκιμασία που ξεχώρισε τους πιο φανατικούς από τους…απλούς περαστικούς

rutte-nato
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, ενισχύεται η ΕΛΑΣ, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αυτοδυναμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:55
antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

konstantaras-maleskou-new
MEDIA

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου – Σε πρόσωπα για την εκπομπή έπεσα έξω» (Video)

1 / 3