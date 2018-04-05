«Η πρόκληση του προφυλακτικού» – H επικίνδυνη μόδα όπου ρουφάνε ένα προφυλακτικό από τη μύτη και το βγάζουν από το στόμα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μετά την πρόκληση της κανέλας και τη μπλε φάλαινα, η νέα τρέλα του διαδικτύου είναι η πρόκληση του προφυλακτικού. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη (και αυτή) πρόκληση που κάνει θραύση ανάμεσα στους έφηβους.

Πρέπει κάποιος να ξεδιπλώσει ένα προφυλακτικό και μετά να βάλει ολόκληρο το λάτεξ στο ένα ρουθούνι του, να το σπρώξει να το σπρώξει μέχρι εκείνο να βγει από το στόμα. Στη συνέχεια με το άλλο του χέρι το τραβάει και το δείχνει στην κάμερα.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι μια τέτοια πράξη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αφού το0 σπερματοκτόνο λιπαντικό που υπάρχει στο λάτεξ μπορεί να προκαλέσει βαριάς μορφής αλλεργική αντίδραση και μάλιστα άμεσα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει μόλυνση στο βλεννογόνο.