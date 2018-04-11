search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:13
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2018 06:41

Έρευνα της NASA: Πως κινείται το σπέρμα στο διάστημα; Μπορεί να γονιμοποιήσει ωάριο;

11.04.2018 06:41
Έρευνα της NASA: Πως κινείται το σπέρμα στο διάστημα; Μπορεί να γονιμοποιήσει ωάριο; - Media

 

Πώς η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να κινούνται και να γονιμοποιούν ένα ωάριο; Για να απαντήσει σε αυτό το ζωτικό ερώτημα -που θα αποκτήσει μεγάλη σημασία σε περίπτωση μελλοντικών μακρινών διαστημικών ταξιδιών για τον αποικισμό άλλων πλανητών- η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα διεξάγει, για πρώτη φορά επίσημα, το σχετικό πείραμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο εξοπλισμός για το πείραμα Micro-11 έφθασε προ ημερών στον ISS με το μεταγωγικό διαστημικό σκάφος Dragon της Space X. Περιλαμβάνει δοχεία με κατεψυγμένο σπέρμα ανθρώπου και ταύρου, τα οποία θα ξεπαγώσουν οι αστροναύτες, ώστε να μελετήσουν σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας.

Τελικά, το σπέρμα θα επιστρέψει στη Γη, στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όπου οι επιστήμονες θα κάνουν πρόσθετες αναλύσεις για το πώς έχει επηρεασθεί από τη μικροβαρύτητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, προηγούμενα πειράματα με σπέρμα ταύρων και ποντικιών δείχνουν ότι τα σπερματοζωάρια ενεργοποιούνται ταχύτερα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Όμως τα επόμενα βήματα που οδηγούν στη διείσδυση στο ωάριο και στη γονιμοποίησή του, συμβαίνουν πιο αργά ή και καθόλου. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμποδίσουν τελικά τη γονιμοποίηση ανθρώπων στο διάστημα.

Γιατί όμως το σπέρμα ταύρου έχει τόση πέραση στα διαστημικά πειράματα; Επειδή, σύμφωνα με τους ερευνητές της NASA, τα σπερματοκύτταρα του ταύρου εμφανίζονται πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα σε δραστηριότητα και μορφολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα.

Με το πείραμα αυτό, η NASA ουσιαστικά παραδέχεται ότι, αργά ή γρήγορα, το σεξ στο διάστημα θα είναι αναπόφευκτο. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούν διάφορες φήμες για «τσιλιμπουρδίσματα» μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αστροναυτών διαφορετικού φύλου, όμως τίποτε δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επίσημα και δεν αποκλείεται να πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ψέματα – αν και μπορεί όπου υπάρχει καπνός, να υπάρχει και φωτιά…

Από την άλλη, σήμερα στον ISS υπάρχουν έξι άνδρες αστροναύτες, οπότε -όπως εύλογα μπορεί κανείς να φανταστεί- υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να παραχθεί άφθονο φρέσκο ανθρώπινο σπέρμα επί τόπου στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, χωρίς να χρειασθεί να μεταφερθεί κατεψυγμένο από τη Γη. Προφανώς η NASA δεν ήθελε να απαιτήσει από τους αστροναύτες της να καταβάλλουν κάποια έξτρα προσπάθεια!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

fotia-pirosvestes-hania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι (video)

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ρουκέτα Μαρκόπουλου για το τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη: «Φαντάζεστε εμένα να παίζω με τον Πολάκη, που είναι στα δικαστήρια με τον Άδωνι»;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:13
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

1 / 3