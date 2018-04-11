Έρευνα της NASA: Πως κινείται το σπέρμα στο διάστημα; Μπορεί να γονιμοποιήσει ωάριο;

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Πώς η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να κινούνται και να γονιμοποιούν ένα ωάριο; Για να απαντήσει σε αυτό το ζωτικό ερώτημα -που θα αποκτήσει μεγάλη σημασία σε περίπτωση μελλοντικών μακρινών διαστημικών ταξιδιών για τον αποικισμό άλλων πλανητών- η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα διεξάγει, για πρώτη φορά επίσημα, το σχετικό πείραμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).
Ο εξοπλισμός για το πείραμα Micro-11 έφθασε προ ημερών στον ISS με το μεταγωγικό διαστημικό σκάφος Dragon της Space X. Περιλαμβάνει δοχεία με κατεψυγμένο σπέρμα ανθρώπου και ταύρου, τα οποία θα ξεπαγώσουν οι αστροναύτες, ώστε να μελετήσουν σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας.
Τελικά, το σπέρμα θα επιστρέψει στη Γη, στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όπου οι επιστήμονες θα κάνουν πρόσθετες αναλύσεις για το πώς έχει επηρεασθεί από τη μικροβαρύτητα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, προηγούμενα πειράματα με σπέρμα ταύρων και ποντικιών δείχνουν ότι τα σπερματοζωάρια ενεργοποιούνται ταχύτερα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Όμως τα επόμενα βήματα που οδηγούν στη διείσδυση στο ωάριο και στη γονιμοποίησή του, συμβαίνουν πιο αργά ή και καθόλου. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμποδίσουν τελικά τη γονιμοποίηση ανθρώπων στο διάστημα.
Γιατί όμως το σπέρμα ταύρου έχει τόση πέραση στα διαστημικά πειράματα; Επειδή, σύμφωνα με τους ερευνητές της NASA, τα σπερματοκύτταρα του ταύρου εμφανίζονται πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα σε δραστηριότητα και μορφολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα.
Με το πείραμα αυτό, η NASA ουσιαστικά παραδέχεται ότι, αργά ή γρήγορα, το σεξ στο διάστημα θα είναι αναπόφευκτο. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούν διάφορες φήμες για «τσιλιμπουρδίσματα» μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αστροναυτών διαφορετικού φύλου, όμως τίποτε δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επίσημα και δεν αποκλείεται να πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ψέματα – αν και μπορεί όπου υπάρχει καπνός, να υπάρχει και φωτιά…
Από την άλλη, σήμερα στον ISS υπάρχουν έξι άνδρες αστροναύτες, οπότε -όπως εύλογα μπορεί κανείς να φανταστεί- υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να παραχθεί άφθονο φρέσκο ανθρώπινο σπέρμα επί τόπου στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, χωρίς να χρειασθεί να μεταφερθεί κατεψυγμένο από τη Γη. Προφανώς η NASA δεν ήθελε να απαιτήσει από τους αστροναύτες της να καταβάλλουν κάποια έξτρα προσπάθεια!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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