Έρευνα της NASA: Πως κινείται το σπέρμα στο διάστημα; Μπορεί να γονιμοποιήσει ωάριο;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πώς η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να κινούνται και να γονιμοποιούν ένα ωάριο; Για να απαντήσει σε αυτό το ζωτικό ερώτημα -που θα αποκτήσει μεγάλη σημασία σε περίπτωση μελλοντικών μακρινών διαστημικών ταξιδιών για τον αποικισμό άλλων πλανητών- η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα διεξάγει, για πρώτη φορά επίσημα, το σχετικό πείραμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο εξοπλισμός για το πείραμα Micro-11 έφθασε προ ημερών στον ISS με το μεταγωγικό διαστημικό σκάφος Dragon της Space X. Περιλαμβάνει δοχεία με κατεψυγμένο σπέρμα ανθρώπου και ταύρου, τα οποία θα ξεπαγώσουν οι αστροναύτες, ώστε να μελετήσουν σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας.

Τελικά, το σπέρμα θα επιστρέψει στη Γη, στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όπου οι επιστήμονες θα κάνουν πρόσθετες αναλύσεις για το πώς έχει επηρεασθεί από τη μικροβαρύτητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, προηγούμενα πειράματα με σπέρμα ταύρων και ποντικιών δείχνουν ότι τα σπερματοζωάρια ενεργοποιούνται ταχύτερα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Όμως τα επόμενα βήματα που οδηγούν στη διείσδυση στο ωάριο και στη γονιμοποίησή του, συμβαίνουν πιο αργά ή και καθόλου. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμποδίσουν τελικά τη γονιμοποίηση ανθρώπων στο διάστημα.

Γιατί όμως το σπέρμα ταύρου έχει τόση πέραση στα διαστημικά πειράματα; Επειδή, σύμφωνα με τους ερευνητές της NASA, τα σπερματοκύτταρα του ταύρου εμφανίζονται πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα σε δραστηριότητα και μορφολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα.

Με το πείραμα αυτό, η NASA ουσιαστικά παραδέχεται ότι, αργά ή γρήγορα, το σεξ στο διάστημα θα είναι αναπόφευκτο. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούν διάφορες φήμες για «τσιλιμπουρδίσματα» μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αστροναυτών διαφορετικού φύλου, όμως τίποτε δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επίσημα και δεν αποκλείεται να πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ψέματα – αν και μπορεί όπου υπάρχει καπνός, να υπάρχει και φωτιά…

Από την άλλη, σήμερα στον ISS υπάρχουν έξι άνδρες αστροναύτες, οπότε -όπως εύλογα μπορεί κανείς να φανταστεί- υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να παραχθεί άφθονο φρέσκο ανθρώπινο σπέρμα επί τόπου στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, χωρίς να χρειασθεί να μεταφερθεί κατεψυγμένο από τη Γη. Προφανώς η NASA δεν ήθελε να απαιτήσει από τους αστροναύτες της να καταβάλλουν κάποια έξτρα προσπάθεια!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ