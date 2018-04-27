search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 08:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2018 06:52

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής: Με 10 ανατρεπτικά παρεκκλήσια συμμετέχει το Βατικανό (Photos)

Με όχι λιγότερα από 10 παρεκκλήσια θα συμμετάσχει, φέτος, το Βατικανό στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Η Αγία Έδρα έχει ήδη συμμετάσχει, το 2013 και 2015, στη Μπιενάλε Τέχνης, αλλά θα είναι η πρώτη της συμμετοχή στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής. Τα παρεκκλήσια – όλα δημιουργίες παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτόνων, με πιο γνωστό τον Βρετανό Νόρμαν Φόστερ – θα τοποθετηθούν στο μικρό δασωμένο νησάκι Σαν Τζόρτζο, που βλέπει το Παλάτι του Δόγη και το οποίο επισκέπτεται λίγος κόσμος.

Έμπνευση για το πρότζεκτ ήταν το «παρεκκλήσιο στο δάσος» που είχε κατασκευάσει, το 1920, ο Γκούναρ Άσπλουντ σε ένα κοιμητήριο στην Στοκχόλμη, είχε πει, σε συνέντευξη που παραχώρησε τον προηγούμενο μήνα ο επιμελητής του, αρχιτέκτονας Φραντσέσκο Νταλ Κο. Είχε, επιπλέον, διευκρινίσει ότι δεν απαιτείται να έχουν αναφορές τα παρεκκλήσια στη χριστιανική εκκλησία, πέραν του άμβωνα και της Αγίας Τράπεζας.

Το θέμα της φετινής Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας – το οποίο επέλεξαν οι επιμελητές της, η Ιβόν Φάρελ και η Σέλεϊ ΜακΝαμάρα – είναι «Ελεύθερος Χώρος», χώρος για όλους, χώρος με χρήση ό,τι επιλέξει ο καθένας.

«Αποφασίσαμε να εμπλακούμε στη σφαίρα της αρχιτεκτονικής για να δημιουργήσουμε ένα προσκύνημα στο δάσος, έναν χώρο σιγαλιάς και σκιάς, ένα ταξίδι, κι έναν διαλογισμό στον οποίο μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι δεν είναι πιστοί» εξήγησε ο καρδινάλιος Τζιανφράνκο Ραβάσι, πρόεδρος του Συμβουλίου του Ποντίφικα για τον Πολιτισμό. Είπε, επίσης, ότι οι εκκλησίες είχαν «αντιγράψει (αρχιτεκτονικά) ύφη του παρελθόντος ή, ακόμη χειρότερα, είχαμε προσαρμοστεί στην ασχήμια των νέων προαστίων και σε επιθετικά προγράμματα οικοδόμησης, ανεγείροντας ιερά κτίσματα, στερημένα από κάθε πνευματικότητα και ομορφιά…»

«Έχει γεννηθεί μια επιθυμία για έναν νέο αρραβώνα μεταξύ της τέχνης και της πίστης, μεταξύ δύο κόσμων οι οποίοι, κάποτε, ήσαν τόσο περιπεπλεγμένοι λες και ήταν ένας κόσμος, και έχουν γίνει ξένοι ο ένας με τον άλλον» υπογράμμισε ο καρδινάλιος Ραβάσι.

Τα εγκαίνια της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής είναι στις 26 Μαΐου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η τύχη των 10 παρεκκλησίων μετά τη λήξη, στις 25 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3