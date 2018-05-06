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Η επιτυχία του Αντώνη Κανάκη ως υπεύθυνου της late night ζώνης του ΑΝΤ1 δεν ήταν αυτή που ήλπιζε ο σταθμός.

Τόσο το «Ράδιο Αρβύλα» όσο και το «Βινύλιο» σημείωναν εξ’ αρχής χαμηλότατες πτήσεις με… μονοψήφια, με την πρώτη εκπομπή να έχει παρουσιάσει μια μικρή άνοδο σε σχέση με τη δεύτερη η οποία μένει σταθερή στο 5% – 7%.

Ποσοστό που, φυσικά, δε θυμίζει σε τίποτα τις εποχές… δόξας. Έτσι, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, μπορεί το μέλλον του «Ράδιο Αρβύλα» να θεωρείται βέβαιο στον ΑΝΤ1, δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη νέα εκπομπή της παρέας.

Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα», μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί επίσημα κάποια απόφαση, ωστόσο όπως ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, δύσκολα το «Βινύλιο» θα πάρει το εισιτήριο για τη σεζόν 2018 – 2019.

Και να σκεφτεί κανείς ότι Λιάγκας – Αρναούτογλου έμειναν εκτός για να στηριχθεί το late night στο «βαρύ πυροβολικό» ονόματι Αντώνης Κανάκης…

Πηγή: dailymedia.gr