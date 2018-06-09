search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 21:49
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2018 17:45

Λίπος στην κοιλιά: Δείτε τη δίαιτα που το μειώνει

09.06.2018 17:45
Αυτές οι τροφές σε... αδυνατίζουν! - Media

 

Η σωστή διατροφή σε συνδυασμό με τη συστηματική γυμναστική μπορεί να σας απαλλάξει από το αντιαισθητικό «σωσίβιο» στην κοιλιά

Όλο και περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα,  ότι η κοιλιακή παχυσαρκία, αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για δεκάδες σοβαρές παθήσεις, όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ, οι παθήσεις του ήπατος, ο διαβήτης και το εγκεφαλικό.

Ο David Zinczenko, συγγραφέας της επιτυχημένης σειράς βιβλίων Eat This, Not That! και του βιβλίου Zero Belly Diet, προτείνει ορισμένες διατροφικές συμβουλές για να απαλλαγείτε γρηγορότερα από το αντιαισθητικό «σωσίβιο».

Ροφήματα

Καταναλώστε smoothies, που παρασκευάζονται από κόκκινα φρούτα, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και την αντιφλεγμονώδη ουσία ρεσβερατρόλη. Μάλιστα ‘οσο πιο έντονο το κόκκινο του φρούτου, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στην απενεργοποίηση των «γονιδίων της παχυσαρκίας».

Αβγά

Τα αβγά είναι πλούσια σε ένα θρεπτικό συστατικό που ονομάζεται χολίνη και το οποίο απενεργοποιεί τα κύτταρα που ελέγχουν τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά.

 Μόνο ελαιόλαδο

Η μεσογειακή διατροφή, στην οποία «πρωταγωνιστεί» το ελαιόλαδο, έχει αποδεδειγμένα πολλαπλά οφέλη για την υγεία και συμβάλλει στην απώλεια των περιττών κιλών.

Μόνο λευκό κρέας

Το λευκό κρέας όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα διατηρεί το μεταβολικό ρυθμό σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα αποτρέπει τις λιγούρες μέσα στην ημέρα.

Πηγή: healthreport.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moutsatsou
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Μουτσάτσου: Από τα τηλεοπτικά πλατό των 90s μέχρι το Χόλιγουντ και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

tsikopoulos alex
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η σορός στον Αποκόρωνα: Ανήκει στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοούνταν

Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Ολόκληρη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Καρυστιανού

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στις έρευνες για τον αγνοούμενο 25χρονο ορειβάτη

Γερμανία: Σε αυστηρό lockdown από σήμερα · Ερχονται δυο «σκληροί μήνες» προειδοποιεί η Μέρκελ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών για την 100ή επέτειο των Αγώνων του 1936 που διοργάνωσαν οι Ναζί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 21:48
moutsatsou
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Μουτσάτσου: Από τα τηλεοπτικά πλατό των 90s μέχρι το Χόλιγουντ και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

tsikopoulos alex
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η σορός στον Αποκόρωνα: Ανήκει στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοούνταν

Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Ολόκληρη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Καρυστιανού

1 / 3